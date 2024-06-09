艙門關閉後2外籍旅客突要求下機致延誤　深航致歉：非區別對待

6月7日晚，一架從北京飛往深圳的客機在艙門關閉準備起飛時，兩名外籍旅客突然要求下機，機組工作人員同意並對客機進行清艙，全體旅客下機後再上，導致航班出現延誤。6月8日，深圳航空回應稱，並未對不同國籍的旅客給予不同待遇，對帶來的不便表示歉意。



6月7日，有網民在網絡發布影片稱，當晚，他乘坐深圳航空ZH9118次航班從北京飛往深圳。在旅客都已登機、艙門已關閉的情況下，兩名外籍旅客突然要求下飛機，其中一名女旅客在哭泣，同伴稱該女子的朋友患病。

隨後，航班的工作人員讓兩名外籍旅客下飛機，並進行清艙處理，全體旅客只好下飛機後再上來，導致航班延誤。在此過程中，有不滿的旅客與機組和該外籍乘客進行交涉，表示「這麼多人，給我們一個理由」。

據內地航空查尋平台「航旅縱橫」顯示，ZH9118航班實際起飛時間為6月7日21時22分，落地時間為6月8日0時17分，比原定時間延誤了1小時7分鐘。有網民在該航班信息的評論區留言稱，他第一次體驗因為乘客臨時終止行程而延誤的情況，希望下次不要再遇到這樣的情況。

發布影片的網民在評論區表示，該航班原飛機最終安全降落，機上部份乘客改簽，外籍旅客被警方詢問帶離現場。

據《機目新聞》報道，深圳航空工作人員於6月8日表示，事發於6月7日，當事航班的艙門關閉後，兩名外籍旅客臨時得知家庭重大變故申請終止行程，機組評估後同意。按安保規定，旅客中止行程後需重新進行安檢，航班最終安全抵達目的地。

該工作人員表示，公司並未因不同國籍人員乘機給予不同待遇，對因為重新安檢導致航班延誤給其他旅客帶來的不便，公司深表歉意。

深圳航空回應事件表示，並未區別對待中外遊客。（視覺中國）

有網民對深圳航空的作法表示認同，認為是為乘客安全負責；但也有網民表示希望公開原因，未來不要出現中國人被區別對待的情況。

如果是中國人要求下飛機會不會也是這樣的結果。希望以後不要發生，如果發生了結果一定要一樣，不要中國人為難中國人，讓外國人看不起中國人。



請公布下飛機的理由，讓大家都評估評估。二是這種延誤不叫不可抗力因素吧，該賠要賠。



支持深航的明智之舉，一切都是為了大家安全。還要求賠償的乘客，難道也不為自己生命安全重要的嗎



這件事上還真沒有內外有別，如果有人堅持要終止行程，機組只能照做



有的時候恐怕面對情緒過度激動的旅客只能讓他下機，也是為了其他人的安全



這種延誤應該不是不可抗力和天氣原因了吧？航空公司難道不需要補償乘客？

