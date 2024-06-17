代購｢山寨奢侈品｣拿貨3000元賣2萬元　廣州查封高仿假貨檔口

6月15日，《央視新聞》報道，廣州火車站周邊地區存在銷售「高仿假貨」問題。

6月16日，廣州成立工作組開展執法行動，共立案調查17宗，依法從嚴從快查處侵權假冒違法行為。



暗訪廣州假貨集散中心 拿貨3000元可賣20000元

海外代購水深難測，不小心買到「山寨貨」，讓很多消費者很糟心。《央視新聞》日前報道 ，廣州火車站周邊的商業區，是當地人盡皆知的假貨集散中心。

想要進入這些假貨集散中心，必須經過查驗。據商販介紹，如果一看是政府、媒體人員，就不會讓對方進店，進店後想要看貨還需要核對拉客銷售的身份。

記者暗訪假貨集散中心。（央視新聞）

商販對自己假貨的品質十分自信：「我們這邊全是買真的來打版的，反正你拿去專櫃比絕對看不出來，櫃姐也看不出來。」因此，不少代購也會從他們這裏入貨。據商戶稱，「一個包拿貨3000元（人民幣，下同），代購可以賣20000元。」

記者暗訪假貨集散中心。（央視新聞）

除此之外，還有店鋪可以提供包括紙盒、袋、票據在內的全套包裝，票據上包含了商品編號、銀行卡、授權碼、日期等內容，普通消費者難以分辨真假。除了常見的香港假票據，還能購買日本、韓國等地的假票據。

偽造票據讓普通消費者難以分辨真假。（央視新聞）

廣州成立專項工作組 查處侵權假冒違法行為

6月16日，據廣州市場監管通報，廣州針對媒體報道的侵權假冒問題，開展拉網式排查。

此次專項行動，全面排查了廣州火車站周邊商圈，共立案調查17宗，其中行政立案9宗、刑事立案8宗，查獲涉嫌侵犯 Hermès（愛馬仕）、Dior（迪奧）、LV（路易·威登）、GUCCI（古馳）、Versace（范思哲）等註冊商標專用權的皮具、服裝、鞋帽等商品約7600件。

火車站附近的高仿假貨集散中心。（央視新聞）

廣州市場監管通報。

目前，所有涉案商品已被依法登記保存，所有涉案檔口已被查封。據執法人員介紹，銷售涉嫌侵權假冒商品的行為，輕則承擔民事賠償責任，重則追究刑事責任。

今年以來，廣州市持續嚴厲打擊侵權假冒違法行為。共查辦製假售假案件181宗，其中行政案件118宗、刑事案件63宗，涉案貨值約1.69億元。