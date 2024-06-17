溫州多間乳膠枕企業誆客　成本20元枕頭佯稱有磁場抬價50倍賣1千

央視近日曝光一宗乳膠床墊造假黑幕，不法廠商以添加色素方式，佯稱添加價格昂貴的石墨烯，並誆騙消費者枕套具有磁場，將工廠生產的20元的乳膠枕，抬價50倍，以1000元（人民幣，下同）出售。離譜的是，涉案的4間企業均曾獲頒「品質管制體系認證（ISO9001）」。



央視《財經調查》此前報道，有消費者購買乳膠床墊後反映稱，使用不到20天就粉化。經調查發現，浙江溫州平陽縣是乳膠床品的主要生產地，國內90%的乳膠床墊、枕頭都出自平陽。溫州一家乳膠製品公司的工作人員坦言，廠房裡堆放的紫色、棕色、黑色的乳膠床墊、枕頭，就是專供旅遊景區購物店的，可以利用石墨烯、薰衣草等附加品去增加售賣點，而實際上就是加了不同顏色的色素。

央視近日曝光乳膠床墊造假黑幕，所謂添加石墨烯、薰衣草等，實際就是添加了不同顏色的色素。（央視）

報道另指出，在一家名為溫州創康家居用品有限公司的工廠裡，有工作人員坦言石墨烯價格昂貴，二十幾元成本的產品根本不會真的加入石墨烯。至於乳膠含量是否像宣傳的那樣100%純乳膠時，創康家居用品有限公司的工作人員則告訴內媒記者，製造乳膠床品時要加入發泡劑、氧化劑等助劑，這種工藝上的限制決定了100%純乳膠枕頭、床墊是不可能存在的。即使是乳膠製品中品質最好的產品，純乳膠含量往往都只能在93%左右。

內媒《澎湃新聞》報道，據天眼查顯示，遭央視曝光的溫州嘉泰乳膠製品有限公司、溫州臻榮乳膠製品有限公司、溫州佳盛乳膠製品有限公司、溫州創康家居用品有限公司，均曾多次因環保問題被當地監管部門處罰。其中，溫州嘉泰乳膠製品有限公司處罰總金額超78萬元。

值得一提的是，資質證書信息顯示，上述4家企業均曾獲得「品質管制體系認證（ISO9001）」，此外，前3家企業還獲得「高新技術企業認證」。

央視近日曝光乳膠床墊造假黑幕，所謂添加石墨烯、薰衣草等，實際就是添加了不同顏色的色素。（央視）

對於廠商生產不實，報道介紹，減少乳膠的重量，降低乳膠密度，都是行業裡偷工減料的主要方式之一。消費者買到手的枕頭有可能只是看著大，用起來卻稀軟鬆散沒有支撐性。廠家工作人員直言，有些客戶進貨時專門要求廠家減輕乳膠枕頭的重量，尋求更低的進貨價格。

此外，相關工廠工作人員還告訴央視《財經調查》記者，為了配合銷售端進口產品的宣傳，廠家不僅可以隨意打上Made in Thailand（泰國製造）的標記，還可以不寫生產位址等信息。但其實這些產品絕大多數都是國產的。