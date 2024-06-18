醫院門口「大師」為人算命消災：勿回頭否則不靈　4人涉詐騙被拘

上海有不法分子利用患者家屬關心親屬病情、希望家人盡早康復的心理，在醫院門口擺攤為人「算命」消災，實為詐騙。

上海徐匯警方日前破獲此案，該團夥4人因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件仍在進一步審理中。



上海徐匯警方介紹，上海市民小張（化名）日前在醫院門外發現有人擺攤「算命」，其中一人無法言語似是聾啞人，另一人則負責翻譯，並稱呼前者為「大師」。他們先後為兩人看手相，並稱他們是有緣人，拒絕收錢。

在醫院外擺攤的「算命」團夥。（上海徐匯警方）

小張原打算離開，該名「翻譯」見狀立即上前拉住他，稱小張也是有緣人，可以為他看手相。「大師」看完小張的手掌，讓「翻譯」告知，他的至親患上重病，若想轉運祛病，就掃付款碼轉賬。

小張迫切希望愛妻的病情早日痊癒，便先後掃碼向「大師」轉賬約3000元人民幣，以求化解病情。最後，「翻譯」讓小張一直往前走，不要回頭，不要與任何人提起，不然就不靈。

小張按照「翻譯」說法離開現場，但冷靜下來後他愈覺不妥，等反應過來再返回醫院尋人時，「大師」、「翻譯」早已不見蹤影，於是他立即到派出所報案。

民警接報後迅速展開偵查，通過翻查閉路電視紀錄，立即鎖定4名嫌疑人，一併拘捕歸案。經查，4人經常在醫院附近遊蕩，利用受害人關心親屬病情的心情來騙取信任，並通過「算命消災」「轉運祈福」等方式騙取錢財，得手後迅速離開現場。所謂的「大師」也並非聾啞人，據其交代，裝啞可以避免說漏嘴，「翻譯」則會幫忙圓場。