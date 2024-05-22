假扮記者監督違規企業非法獲利21萬　6人犯敲詐勒索罪獲刑

有犯罪集團以違規企業「花錢買平安」 的心理，做起「假監督真敲詐」的勾當，擔任集團首腦的真記者為多名同鄉辦理「新聞工作證」，後者再假扮記者並以作出負面信息報道為由，敲詐勒索他人財物。

4月24日，南召縣法院作出判決，6名被告犯敲詐勒索罪成，獲刑7個月至4年10個月不等。



《檢察日報正義網》報道，一個以郭某國為首的犯罪集團，深諳受害企業「花錢買平安」 的心理，披着公益維權的「外衣」，瞄準公益熱點，反覆對小微民企和個體經營者下手，屢屢得逞。

2022年9月，「記者」 劉某峰曾向河南某建材有限公司總經理、廠長王某保證不再報道工廠的污染問題，並稱「如果再有記者找事，我幫你處理」。劉某峰收取王某2000元（人民幣，下同）的「感謝費」，但半個月後，該企業被曝光「藍煙滾滾，污染大氣，監管有問題 」。

2021年9月，針對負責響水河村水溝環境修復項目工程的平頂山市汝州市某公司，郭某國在網上發布不實報道，聲稱「該項目冒用修復的名義去私自開採，非法占用耕地」。

為消除負面報道影響，該公司以2.8萬元讓郭某國刪除負面信息，「害怕記者再報復，我們不敢去報警」。基於不實報道，該項目停工多日，各項損失高達幾十萬元。此後，該公司被郭某國團夥敲詐3次，共計3.45萬元。

有犯罪集團以違規企業「花錢買平安」 的心理，假扮記者並以作出負面信息報道為由，敲詐勒索他人財物。（視覺中國）

經查，郭某國利用其某報社持證記者、某新聞網站駐河南記者站站長的身份，以及其在某單位辦理的「新聞工作證」實施敲詐行為，並先後幫助「老鄉」劉某峰、梁某強等人在多家媒體申辦「新聞工作證」。

2021年7月以來，以郭某國為首要分子，焦某為重要成員，喬某、劉某峰、梁某強等人為一般成員的惡勢力犯罪集團，多次實施敲詐勒索等違法犯罪活動。幾人事先預謀尋找有違規事項的企業，由焦某、喬某等人實地查看。喬某等人拍照、簡單編輯後發給郭某國，再由郭某國編輯後在網上發布。

經查，2021年至2023年，該集團盯著企業經營不規範、不善維權、不敢維權的「軟肋」，利用網絡惡意炒作企業負面新聞，3年間先後在河南多地敲詐70多家企業，非法獲利21.459萬元，嚴重危害企業正常生產經營秩序。

南召縣人民法院。（微博＠河南省南召縣法院）

經檢察官聯席會議研究，此案以軟暴力犯罪為主，犯罪團夥內部分工明確，破壞企業經營秩序，初步具備惡勢力團夥的構成要件。2023年4月13日，南召縣檢察院作出批准逮捕決定。承辦檢察官建議偵查機關重點查明「涉惡」行為，並補充相關證據。

證據鏈補全後，南召縣檢察院審查認定，6名被告以非法占有為目的，以新聞媒體工作人員名義，進行負面信息報道為由，敲詐勒索他人財物，構成敲詐勒索罪。以郭某國為首的犯罪集團組織較為穩定，擾亂經濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，符合惡勢力的認定標準。

2023年12月30日，南召縣檢察院以涉嫌敲詐勒索罪對郭某國等6人提起公訴。2024年4月24日，南召縣法院作出判決，以敲詐勒索罪分別對郭某國等6名被告判處有期徒刑7個月至4月10個月不等刑罰，並罰款5000元至4萬元不等。