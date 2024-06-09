浙江女買50萬黃金寄快遞　六福珠寶店長報案　警截貨機尋回包裹

浙江紹興李女士（化名）近日在六福珠寶購入多塊金牌，總值50萬元（人民幣，下同），更要求寄到外地，幸珠寶店店長發現不妥向警方求助，才能在貨運飛機起飛前將包裹攔下，讓李女士避過投資理財詐騙，免受損失。



5月28日，六福珠寶櫃台女店長向紹興越城區塔山派出所求助，稱顧客李女士曾來電查詢店內是否有幾十萬元黃金的存貨，並詢問該店能否代寄黃金；李女士購買總值50萬元的黃金後，在店員陪同下寄快遞，「我們店員再三跟她確認是不是要寄到外地？她都說是的。我愈想愈不對勁，一般顧客買了黃金後都會自己拿回去的」。

值班警員發現，李女士寄出的包裹，收件地址是一個快遞代收點，於是立即上報越城區公安分局反詐中心，同時聯繫李女士，聲稱警方關注到她有大額購買貴重物品，怕她被騙，想上門做反詐宣傳。

警方助李女士追回50萬元黃金。（橙柿互動）

警方趕到李女士的公司了解情況，但她表示自己沒有被騙，寄出的黃金是送給朋友孩子結婚的「禮物」。不過，現場警員未有放棄，不斷介紹近期的新型詐騙手法。最終，李女士鬆口提到，5月中旬曾有一位自稱是某個光伏產業項目投資經理加她微信，稱項目背景強、前景好，李女士點擊打開對方發來的網站，內有各種貴金屬投資類別。

李女士介紹，該名經理讓她下載一個聊天軟件，再將她拉入有220多名成員的聊天群組中，不斷有人發信息稱「自己賺錢」，還有幾位和李女士一樣的「新人」查詢要如何投資。李女士稱，每天講師會講項目的前景、投資回報率等，她曾私下詢問其他群組成員的投資情況，對方均稱「掙到錢了」。

後來，經理安排一位「客服」點對點為李女士提供線上服務，並讓她體驗了收益提現。對方介紹，有兩種投資充值方式，一種是線上充值，另一種是以「寄黃金」方式，先購買黃金再寄給客服，以同等金額計入賬戶。

項目經理讓李女士不要向警方透露投資的情況，並教她騙警員的話術。（橙柿互動）

李女士起初選擇線上充值，但客服聲稱要排隊，即使她將投資金額追加到50萬，前方仍有1000人排隊。眼見其他人一直掙錢，李女士不想錯過好行情，於是向客服提出準備寄價值50萬元的黃金，對方則表示購買後，只要她發送黃金照片和快遞單，其賬戶上就會顯示金額。

經警方多番分析，李女士終於相信自己受騙，「他們讓我騙你們，說我這些黃金是給朋友孩子結婚用的隨禮」。她又透露，曾將警員來電一事告訴項目經理，對方讓她不要透露投資的情況，並教她騙警員的話術。

由於李女士選擇「次日達」服務，快遞點早已將50萬元黃金打包轉送到總站，總站的快遞車已從紹興發出，轉到杭州蕭山機場。當日下午4時，貨運飛機在起飛前被攔下，機場快遞站從成千上萬的包裹中找出黃金包裹；當晚8時，越城警方從杭州將包裹帶回紹興，交到李女士手上。

警方助李女士追回50萬元黃金。（橙柿互動）

警方介紹，涉案聊天群組中賺到錢的「投資者」或所謂的「新人」都是假身份，「受騙人去加他們微信想了解實情，其實他們就是騙子扮演的」。至於客服所謂的兩種充值方式，「就是讓受騙人有種緊迫心理，還會讓受騙人覺得這麽多人在投資應該是真的」。

警方表示，在投資理財詐騙中，詐騙團夥以往都會要求受騙人在網上轉賬，本次卻採用寄送實物的方式，「想逃避我們警方打擊」。在本案中，因為店長警覺並第一時間反映信息，快遞單位迅速配合，最後才成功在騙子手中搶下50萬元黃金。目前，涉案投資網站已被屏蔽，案件還在進一步調查。