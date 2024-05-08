國民爸爸形象盡毀！男星被爆女友懷孕時出軌　曾打斷女友手再性侵

《家有兒女》中「夏東海」一角走紅的52歲男星高亞麟被曝女友懷孕期間出軌，更曾家暴和性侵另一半。名為「魏嘉齊樂不高興」的網民曬出多張聊天記錄並標記高亞麟寫道「出軌帖」，稱自己正在和高亞麟交往，但在2021年自己與高亞麟的女兒出生剛兩個月時，高亞麟就與小她26歲的女演員徐梓均吃飯，更有單筆高達3萬8元（人民幣，下同）得轉帳紀錄。



女方在聊天記錄中更指控男方涉及家暴、強姦等行為。女方自曝不是為了要錢，就是想讓男方社會性死亡，女方還表示，後續會有更多證據公開。據了解，爆料者、高亞麟女友「魏嘉」也曾是一名女演員，出演過《羞羞的鐵拳》、《解憂雜貨店》等作品。



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魏嘉指出，高亞麟在微信中將徐梓均設置成「紀小帥」，曾約她去吃飯，並在餐廳孔乙己消費了4000多元。魏嘉也曬出多筆高亞麟給徐梓均的轉帳，金額大概在1萬8到3萬8之間。魏嘉控訴，高亞麟曾在自己懷孕5個多月的時候搧她耳光，更曾將她打致手骨折，再性侵她。

據搜狐娛樂整理，高亞麟1972年出生，今年52歲，2004年與相差11歲的時瑋交往，2008年登記結婚。與時瑋離婚後，高亞麟與魏嘉在一起，魏嘉比高亞麟小20歲左右。高亞麟現在被曝在魏嘉孕期出軌女演員徐梓鈞，資料顯示，徐梓鈞1998年出生，比高亞麟小26歲。目前高亞麟未回應出軌和家暴等傳聞。

國民老爸形象盡毀

高亞麟，山東淄博人，中國人民解放軍藝術學院（現中國人民解放軍國防大學軍事文化學院）中國內地男演員、編劇、導演。2001年，接受王安慶邀請，在電視劇《亂世英雄呂不韋》中飾演反派嫪毐，從此打開知名度。2005年2月，在情景喜劇《家有兒女》中飾演「夏東海」一角，劇中老爸「夏東海」的角色深入人心，高亞麟也被網友稱為「國民老爸」，後又出演了《顯微鏡下的大明》、《送你一朵小紅花》、《我們一起搖太陽》等影視劇作品。對此，不少網友擔心《家有兒女》會受到牽連下架。

而被曝光疑似為「第三者」的徐梓鈞1998年生，曾參演過《二十不惑》、《風犬少年的天空》等作品。