梅龍路陷｜男大生及3名家人遇難　天津高校發訃告悼念：深感痛心

5月1日凌晨，梅龍高速公路路面塌陷，截至目前，事故共造成48人死亡30人受傷，還有3人DNA需要進一步比對確認。

在這場事故中，天津傳媒學院一名男學生與3名同行親屬不幸罹難。今日（6日）天津傳媒學院發布訃告，悼念梅大高速事故遇難遇難學子。



訃告顯示，遇難的是該校戲劇學院2021級學生許子諾，與他同行的3名家屬亦在事故中不幸罹難。校方表示，為年輕的生命逝世深感痛心。

校方在訃告中介紹了許子諾入學後的生平。2021年入學後，在校期間踏實勤勉、努力上進，是老師眼中的優秀學生，是同學眼中的真誠摯友，並得到了領導、老師、同學們的高度認可和好評。面對許子諾同學的驟然離去，學校悲痛不已。他積極的學習態度、優秀的工作作風和無私奉獻的精神將永遠銘刻。

5月5日，天津傳媒學院戲劇學院全體教師例會中，劉恩義院長對許子諾同學的不幸罹難深表惋惜與痛心，並號召全體教師默哀，以表達對許子諾同學的沉痛悼念。學校老師張丞為許子諾寫下追思悼文。

5月1日，廣東梅龍高速路陷事故已致48人遇難，30人受傷，仍有3人DNA待確認。事發後，梅州市多名領導連日分路督導檢查道路交通安全工作，表示要充分考慮土壤長時間浸泡而可能導致的極端情形。

梅龍高速路陷事故現場▼