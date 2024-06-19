因座位問題與老人爭執　沈陽男地鐵崩潰喊：我得賺錢、都欺負我！

遼寧沈陽一名男子周日（16日）在乘搭地鐵期間，因座位問題與一名大爺發生爭執，之後他更情緒崩潰大喊，令在場人士目瞪口呆。周二（18日），沈陽地鐵一名工作人員回應指，「他（事主）情緒激動了，應該不會被處罰」。



影片顯示，在沈陽地鐵一號線上，坐在座位上的事主一邊拍打大腿，一邊崩潰大喊「我得賺錢，你給我錢啊」、「都欺負我」。期間，他多次大力跺腳、拍打胸口，大哭。對於有乘客稱其「搶座位」，男子反駁「我就樂意坐這怎麽了、我搶座怎麽了」。

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有目擊者稱，事主上車時就因碰撞與他人發生口角，上車後沒座位他便擠坐在一大姨腿上。而在男子崩潰大鬧期間，輔警一直在旁輕拍其後背，進行安撫。

周二，沈陽地鐵的一名工作人員透露後續情況。據介紹，車站工作人員輔警及時上車進行防護，該名乘客最終在青年大街站下車，交由輔警處理，「他情緒激動了，應該不會被處罰」。

網民點睇：

都逼成什麽樣子了

現在的社會年輕人壓力多大了

先不談對錯，成年人的崩潰就是一瞬間

年輕人壓力大，也可以坐，不要道德綁架

因為有了有老年人在年輕人就是不能坐的「規矩」，所以才有了年輕人的崩潰

應該是在公司就受了很大的委屈，身體的累，精神的壓力，在這一刻爆發

