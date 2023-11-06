關愛座爭議｜深圳地鐵不再叫人讓座　網民回顧誇張經歷：非常噁心

在深圳，地鐵出遊一直是大多數打工人的出行選擇。但是因為人流量大，高峰期集中等原因，在深圳地鐵上「該不該讓座」，「該給誰讓座」，成為了一直以來爭議不斷的話題。



2017年，深圳成為最早在地鐵推行「女士優先車廂」的城市。2019年，深圳地鐵開始推行「同車不同溫」的弱冷/強冷車廂。培養禮讓文化，是設立女士優先車廂的初衷，以乘客自願執行為前提，並無強制。但最近深圳地鐵的幾個現象，彷彿在預告著一種新變化的到來。

一個是有乘客發現，現在部分深圳地鐵月台與車廂裡，張貼了6年的「女士優先車廂」標識牌已經不見，以往「本班列車首尾兩節車廂為女士優先車廂」的廣播也聽不到了。另一邊也有網友發現，深圳地鐵的廣播從原本的「請讓座給有需要的人」改成了「文明乘車，禮讓為先」。

其實不少人都在讓座與不讓座之間，遭受過頗多非議。在我們的後台，收集到了100多條關於「地鐵讓座」留言分享……

讓座給孕婦後對方竟這樣做 一個圖輯看清網民分享與深圳地鐵讓座相關的無奈經歷（點圖放大閱讀）：

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其中名為@fw~繁聞的網友發出了疑問：「2014年剛來深圳，那時在地鐵上主動讓座的人很多，很喜歡那種氛圍，可是如今好像讓座的人變少了，為什麼呢？」

也許這只是網友的個人感受，但我們從眾多留言中卻發現，「地鐵讓座」這個禮儀倡導，有著溫暖人心的一面，也有尷尬受傷的幾率，還有著許許多多的無奈之舉。或許，我們能從深圳人的回覆裡，重新認識「讓座」這件事，更多是一種個人選擇，無關對錯。

那些曾經「被傷害」過的

「我以前不知道何為道德綁架，地鐵上一個大月份的孕婦沒得坐，我站著，我拍了拍正在聽音樂沒看到孕婦的帥哥，問他是否方便給孕婦讓座？他立刻讓座，我尚且跟帥哥說了謝謝，那位孕婦冷著臉坐下去沒對我倆任何人道謝。那一刻很尷尬。」——@娜娜

「遇到過最深刻的一次，一家三口上車，我有座位，把座位讓給了帶孩子的媽媽，也沒有太多的感謝詞語，結果過了幾個站有了一個空位了，明明我離座位比較近，結果那位爸爸快速的去搶了那個位置，我當時真的無語至極了。」——@Tina

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「給剛需的人讓座還是可以的，但我有過讓大人帶小孩的讓座了，結果小孩屁股沒坐熱就不坐了最後是大人坐全程，我站在旁邊那種心情不知怎麼表達出來。」——@老料

「曾在地鐵上給一孕婦讓座，剛過了一站，孕婦旁邊人下車了，我剛準備坐下，她趕緊用手提包擋住，然後喊她老公過來坐，好像完全忘了她的座是我讓給她的一樣，自那以後我就堅信，別人家的老人孩子媳婦啥的，不需要我們這些不相關的人來心疼。」——@景甲甲

「雖然大多數時候我都是坐不上位置的，但是只要我坐了位置，我一般看到孕婦五六十歲的帶個孩子的我都會站起來讓，但是上一次我和老公一起，我老公站起來把位置讓給了一個五六歲孩子，然後她媽媽抱著孩子沒有一句謝謝就坐下了，下一站又有人下車空了一個位置，那個孩子的媽媽飛快的佔住了讓她老公坐，我非常噁心這種行為毀了我一天的心情。」——@不知所魏

「很煩那些被讓座的人坐下後不但不說謝謝，而起身離開時也不提醒讓他（她）座的人坐回去，起身就走，其實他（她）只坐一兩站，而讓座的人還得有好幾站才到目的地！」——@夕陽紅

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那些曾經「被溫暖」過的

「曾經在巴士上拽著吊環睡著了，愛心座位上的大爺都看不下去拍了拍我並站起來讓了座。」——@大嘉

「在深圳帶娃出行，簡直就是VVVip，太喜歡這座城市了！」——@溫潤如玉

「以前因為喉嚨痛去社康中心看病，痛的說不出話，跟售票員用手機打字，一車的人以為我是聾啞人，好幾個人特別熱心的給我指路，有同一站下車的人還拉著我指給我位置，深圳人素質就是高，這是08年的事啦，那時候打字都用的諾基亞手機。」——@青州第一

「骨折術後不光有人讓座，還特別多熱心市民主動來提供幫助。那時候特別開心。吃太多，衣服穿小了，被誤解懷孕讓座的時候，簡直恨不得把肚子吸回去。」——@熠熠

「我覺得深圳人的心還是挺好的，有段時間我只是手指受傷，綁了繃帶，坐地鐵也有人給我讓座。而且有時候我心裡在想的是，我現在給老人孕婦讓座，也希望自己的爸爸媽媽、懷孕的老婆，搭巴士的時候，也有人會給讓座。」——@6

「還有一個月生娃的我表示，懷孕期間搭地鐵遇到很多次被讓坐，很感謝來自四面八方的善意。不過每次都沒有去坐，因為覺得身體累的時候，就直接搭的士或盡量不出門了。」——@張潔

「我一個35歲老姑娘，經常巴士穿梭在西麗，其中工作累，姨媽痛。有大叔主動給我讓過2次座，有點懵，可能認為我太嬌小，弱不經風吧，表示感謝坐下了。」—@劉復華

那些「拒絕綁架」的

「禮讓不該被綁架！現在的年輕人，上班N小時已經累成狗了，特別是銷售的啊，跑一天業務，難得有個座位休息一下，讓是美德，不讓也是正常的！」——@羅志榮

「上班累一天，為了能有個座，我反著坐幾站到終點站然後坐下，然後就經常會有老人小孩上來，我是真的不想讓，但又怕給人說，畢竟他們不知道我為了能有個座而反著坐。」——@心若移動如何聯通

「現在出遠門坐地鐵都自帶露營折疊椅，挑個寬敞的車廂，最邊邊的位置，不影響乘客進出啥的，美滋滋坐到站。」——@心態超好

「口罩一戴，上車就睡，何必在意別人的眼光，在深圳的搬磚人，哪個不累？」——@Michael

「應該是想讓就讓，因為我也需要坐位。不能綁架年輕人就一定要讓。」——@PAPIRA-孫勇明

「如果坐長距離的地鐵，又很累的情況下我會先去始發站，找個不是愛心座的座位，睡死過去……廣播不存在吵醒我的」——@Boby

「不想讓座，就裝睡啊，畢竟一兩個小時的通勤，有個位置都不知道多難得。」——@畫畫

那些讓錯太尷尬的

「哎，昨天剛給一個『孕婦』讓座，被告知她不是孕婦，好尷尬的好嗎？讓個座還得練就一雙火眼金睛嗎？」——@林深霧起見青山

「說起讓座，有時很尷尬：有次在地鐵上來了兩位美女，其中一個肚子很大，我起身把座位讓給她，她臉紅沒有坐，同行的美女憋著想笑又不能笑，我只感覺自己的臉在發熱，很尷尬。」——@阿萬

「給以為是孕婦的女士讓過座，結果是她尷尬我也尷尬」——@jun

「我有兩次穿的衣服比較寬鬆，都有人要給我讓座，不過都是在車廂沒那麼擠的情況下。」——@Mattie

那些互相理解的

「我一個退休年輕人，能跑5公里的，坐車盡量不坐位置。深圳年輕人多不容易啊，早6晚9的，擠公交換地鐵」——@秋秋

「真的特別需要坐也可以找列車安全員幫忙，我現在孕晚期，坐地鐵都是站得多，也沒碰到過有人讓座，不是因為素質差，而是生活節奏快，現在的人上班早出晚歸，也蠻累的，所以特別理解，前段時間坐地鐵有個列車安全員主動問我要不要幫忙找座位，真的特別暖心。」——@星辰大海

「4年前懷著弟弟，深圳還沒有處處地鐵，每天通勤巴士2小時（轉車一趟，步行30分鐘），上下班高峰期，大家誰不累，沒人讓座理解，有人讓座感恩。堅持巴士出行到懷孕8個半月，後面每天滴滴順風車上下班直到生產。生活沒有容易的，大家都一樣，沒有誰必須去讓誰。讓是美德，不讓也不是錯誤，愛自己是人的本能。」——@木木da

「我出差出到孕6、7個月，下高鐵轉深圳北地鐵站總是很多人，能站我不會主動要求別人給我讓座，在深圳大家都很累。但有過被讓座幾次。後來月份大了就不敢擠地鐵了。大家多互相理解，少道德綁架，問題迎刃而解。」——@梁靖瑜

深圳是個年輕有愛的城市，在政府的倡議下，公共場所和巴士系統都在大力提倡禮讓文化。更多的網友表示，自己見到老人、小孩和孕婦，都會讓座。

但現實中，也不乏有些人會理所當然地坐下，一句謝謝都沒有，甚至有人說：我現在地鐵上都不敢坐，怕別人罵我不給他們讓座。

我比較贊成一位網友所言：「以前老聽到『給有需要的人讓座』，誰沒需要呢？我覺得應該改成『給更有需要的人讓座』好點，見到比自已更有需要的人，那咱就讓座！」

在深圳，你會主動讓座嗎？

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】