北京食客用餐獲發「牛身份證」列詳細資料　網民：寒毛倒立吃不下

有網民在社交平台上分享，近日在內地連鎖餐廳「西貝莜面村」用餐時，店員向每位顧客遞上一張「牛牛身份證」，並介紹「大家吃的就是牠」。

事件引起熱議，有網民認為此舉有些殘忍，「我會覺得這頭牛是為了我而死」、「寒毛倒立，我吃不下去」。



有網民在小紅書發文稱，5月27日在北京「西貝莜面村」某門店用餐時，店員向每位顧客遞上一張「牛牛身份證」，表示「今天這頭牛剛到，大家吃的就是牠」，並稱以後每天都是一頭新的牛，吃不完的牛肉會做成牛肉醬，「我… 含淚吃完 牛牛你辛苦了」。

有網民在小紅書發文稱，5月27日在北京一「西貝莜面村」門店用餐時，店員向每位顧客遞上一張「牛牛身份證」。（小紅書＠久尼）

「牛牛身份證」詳細記錄牛的關鍵信息，性別為母，種族是西門塔爾，月齡60個月。出欄日期是2024年5月21日，到店日期是5月27日。卡上標註的住址是內蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗，還有「身份號碼」。卡片左側附上這隻牛的彩色照片。

帖文引起熱議，有網民稱看到如此詳細的身份信息，會不由得聯想到牛活著的模樣，不忍心去吃，「可能你們說我矯情，但如果給我這個卡，我真吃不下」、「我可是無肉不歡的人，但是看著這個卡覺得有些殘忍」、「如果看了，我會覺得這頭牛是為了我而死」、「寒毛倒立，我吃不下去」。

不過，有網民不理解為何有人批評商家，「為什麼大家看了都不忍心吃了？明明沒有身份卡的時候，牛也是會死掉的」，又表示無論有沒有「身份證」，「大家吃的每一口肉都是生命的消亡，為什麼就不能正視自己的行為呢？」

《現代快報》報道，6月5日，涉事門店工作人員回應稱，向顧客展示「牛牛身份證」是該店自行推出，活動只在5月舉辦，且未在全國範圍內推出。目前，該店已停止向食客發放「牛牛身份證」。