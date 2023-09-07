陝西溫泉樂園推出「醬香造浪」？　園方：員工開玩笑沒有倒茅台酒

貴州茅台與瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」，隨即引起一輪搶購潮，不少人更在社交平台上發圖文分享。

陝西有溫泉樂園近日傳出用貴州茅台做「醬香造浪」，更有人拍攝到工作人員將一瓶飛天茅台倒入造浪池，但溫泉樂園昨日（6日）澄清，相關影片是擺拍造假。轄區市場監管部門表示，將進一步核查此事。



涉事的西安樂華城88℃溫泉樂園，位於陝西西咸新區涇河新城樂華城·國際歡樂度假區。網傳消息稱，有領導最近得知「醬香拿鐵」異常火爆，想藉此之機會弄一個「醬香造浪池」，便買了一瓶飛天茅台倒入造浪池。

不過，有網民懷疑酒瓶是空的，亦有人認為如果是假酒可能涉嫌虛假宣傳，真酒則這種商業形式涉嫌侵權。

對於網傳影片，溫泉樂園工作人員回應稱，據初步了解，最近「醬香拿鐵」火熱，為了蹭熱度，溫泉樂園的員工自己拍攝前述影片，被傳播到社交平台，「這與溫泉樂園沒有關係」。另有知情人士稱，員工拍攝影片手持的酒瓶是空的，也沒有向造浪池傾倒茅台酒，「自己玩兒，搞笑一下，也沒有別的意思」。

園方表示，此事的具體情況及是否會處罰涉事員工，公司市場部還在調查處置。目前，此事未對溫泉樂園的運營造成影響。

西咸新區市場監管局涇河新城分局相關工作人員表示，會通知轄區的高莊市場監督管理所進一步核查此事，涉事溫泉樂園員工拍攝「醬香造浪」影片的行為是否涉及違法違規，需要進一步調查才能作出判斷。