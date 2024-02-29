台男玻璃瓶塞肛 用衣架勾破腸道致糞水狂流 需裝人工肛門治半年
撰文：中天新聞網
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一位近30歲的台灣男性，肚子痛了三天，還發高燒，於是掛急診。
經檢查發現在男子骨盆腔有髒髒的液體，肚子裡有膿，但不知道原因為何，只有開刀才能知道……
做人工肛門將近半年 終揭「直腸破洞」尷尬原因（點圖放大看原文全文）：
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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在FB外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地發文分享，做了初步的檢查後，男子白血球到兩萬多，正常的發炎指數在0.5左右，他已經高達20。
陳榮堅表示，且發現在男子骨盆腔有髒髒的液體，肚子裡有膿，但不知道原因為何，只有開刀才能知道。
手術發現，男子的乙狀結腸靠近直腸的地方破了一個洞，一直有糞水從那個洞流出。陳榮堅表示，若這個洞是剛破的24小時內還有機會補起來，但病患表示自己已經肚子痛三天，於是陳榮堅幫他做一個人工肛門，讓腸胃道休息，否則症狀無法改善，還會持續敗血症。
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陳榮堅醫生表示，很少看到這樣的案例，一般大腸破一個洞，都是大腸憩室炎或其他疾病導致。但是這名病患還很年輕又沒有生什麼病，怎麼會面臨到大腸破洞，還做人工肛門將近半年。
原來是在來急診前一週，病患用玻璃瓶去塞肛門，但不小心整個滑進去，情急之下就找了衣架，想把瓶子勾出來。
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陳榮堅醫師表示，若第一時間勾破腸子，應該第一個星期就很痛了，不會有三四天的空窗期。
推測應該是傷到了腸道黏膜，才導致後面這些問題，所以不要小看腸道黏膜，它保護腸壁不被胃酸、膽汁、蛋白酶腐蝕。
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