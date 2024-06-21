廣東暴雨｜拾回一命！女子剛過橋 回頭一看「橋已被洪水沖垮」
撰文：ETtoday
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廣東梅州多地近幾日遭逢罕見的暴雨洪災，韓江流域甚至出現史上最大洪水，洪峰過境時，水位一度逼近3層樓高，導致多個村鎮對外交通被大水截斷，宛如一座座孤島。
梅州平遠縣東石鎮有民眾拍攝紀錄持續性強降雨過程時，意外錄下一村民剛走過橋1分鐘左右，橋樑就被洪水沖垮，驚險過程讓人捏了一把冷汗。
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《環球網》報導，截至6月20日11時30分，梅州市接報強降雨相關警情420起。
廣東省消防救援總隊出動消防救援人員4248人次、消防車輛584輛次、舟艇332艘次，疏散、營救群眾1869人。
連日暴雨下不停，梅州各處溪水暴漲、水勢驚人。
根據民眾拍下的影片顯示，一名女性村民過橋時發現橋面已經開始滲水，察覺有異狀後，村民過橋時還刻意站在離橋不遠處守望，不到一分鐘的時間，湍急的水流便將這座橋樑硬生生地沖垮，讓人看了觸目心驚。
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據了解，梅州這次暴雨天氣已經暫時解除，當地民眾也開始清理家園、打掃善後。
梅州蕉嶺縣是這次暴雨天氣的「重災區」，洪水退去後，致災的痕跡依然清晰可見，其中，福嶺村地勢較低的地方，樓房牆壁上留有洪水一度上漲至一樓房頂，達三四公尺之高的印記，電線桿東倒西歪、房屋倒塌嚴重，當地民眾只能搶在下一波暴雨天氣來襲前，將家園打掃完成。
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