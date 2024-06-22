針頭因醫療失誤遺男童體內隨血液漂移　5年多後終被成功取出

陜西榆林一名患兒在5個月大時在醫院接受鼻淚管手術感染輸液，結果護士操作不當，導致拔留置針時，針頭最前端1.5cm長的導管斷在血管內，並隨血液流動漂移。周四（20日）下午5時許，經過5年多的時光，留置針頭終於被取出。



據早前報道，2018年12月24日，男子白海海5個多月的孩子在星元醫院接受鼻淚管探通手術，當日回家後發現受感染，翌日開始輸液治療，並在星元醫院辦理了住院手續。可是28日，當護士給孩子更換留置針，將留置針拔出後，家屬發現針頭導管斷裂不翼而飛，尋遍病房都不見。隨後，孩子接受超音波檢查，顯示其左側顳部頭皮下有長約15mm的管狀回聲物，意味着針頭導管可能斷裂在頭部血管內。

孩子立即被轉送至西安市兒童醫院，並接受手術取異物，可是可能由於血液流動改變了存留位置，醫生發現留置針導管再次不見。事後，孩子先後輾轉西安兒童醫院、西安交大一附院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院等多地多家醫院，但一直未能如願找到異物並取出。就這樣，針頭導管一直留在孩子體內。

直到2023年10月，在首都醫科大學附屬北京兒童醫院就醫時，針頭位置終於找到，流至左側面部腮腺位置。

此前，星元醫院一直以借款形式給患者看病費用；今年3月，白海海再找醫院借錢時遇阻，院方稱截至5月已借出19.9萬元人民幣。之後，院方表示願意協調北京的醫院，幫孩子手術取出針頭。

孩子在醫院做檢查。（上游新聞）

到周四下午，經過3小時的手術，孩子血管內的留置針頭已經取出。白海海介紹，手術在北京兒童醫院做，星元醫院派人跟他們一起過來，「等的我緊張死了」。

長舒一口氣的他表示，現在取出了針頭，他們終於可以放心了，並透露目前孩子狀態還可以。

留置針軟管被成功取出。 （華商報）

另一方面，星元醫院負責人表示，後續賠償等事宜會通過司法途徑解決。

此前，星元醫院副院長張鵬曾表示，事情一直沒有得到妥善處理，是因為家屬不願意走司法途徑解決，又強調經過醫調委處理或者走司法程序，法院判決賠付多少，醫院必會承擔。白海海則表示，未走司法程序是因為事情沒有得到妥善處理。