誘稱與自己性交能成佛　女子實名舉報遼寧住持騙色4年　官方回應

一名女子近日手持身份證拍片，實名舉報遼寧彰武縣聖經寺住持包長江騙色，事件引發廣泛關註。不過，彰武縣民宗局（民族宗教事務管理機構）回應稱，相關舉報內容不實，已經報警處理。



女子實名舉報聖經寺住持騙色。（微博）

影片顯示，女子手持身份證，透露自己19歲起因母親車禍去世而頻繁前往聖經寺尋求心靈慰藉。惟在此期間，尚未擔任住持的包長江利用她的脆弱心態，以虛假承諾聲稱只要與他發生性關係，不僅能讓她本人成佛，連已故的母親也能得到超度。

女子稱，包長江以上述理由誘騙自己成為他的「地下情人」，這種情況持續了四年之久，直到自己23歲。

女子還說，自己隨後又被勸說進入佛學院深造十年，隨年齡增長和見識拓寬，她意識到自己被騙，因此決定公開揭露包長江的行為。

據了解，包長江是擁有200萬微博粉絲的網紅住持，在舉報影片流傳後其社交帳號已被注銷。

對此，彰武縣民宗局工作人員回應稱，女子所述不屬實，已經報警。

網民點睇：

「民宗局先別下結論，以警察通報為準。」

「舉着身份證實名誣陷？ 難道她瘋了？」

「女孩19歲開始，涉世未深，被騙應該屬實。」

「這官方查了嗎？結果是什麼？現在的這些人就是披着宗教外衣的大騙子。」

「騙了四年，能夠成佛，還能進佛學院十年，這就醒悟啦？還能公開舉報？有沒有走正常舉報的路？包長江的社交帳號注銷啦，是因為害怕還是別的？要是網上有不實的信息，自己有帳號不正好給自己說話嗎？」

