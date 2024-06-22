歐國盃2024｜杭州女下注墮博彩詐騙陷阱　瞬間損失3000元

全世界球迷熱切期盼的歐洲國家盃，已經在正式開鑼，很多球迷大飽眼福的同時，也想博博運氣。6月14日，正是歐洲盃德國與蘇格蘭開幕戰的前一天，家住杭州餘杭的劉女士在聊天群中，看到好友們熱烈討論著賽程情況，還預估球隊比分想下注從中獲利，沒想到她卻意外墮入博彩詐騙的陷阱，損失了3000多元（人民幣，下同）。



劉女士回憶，當時自己的微信群內一「球迷」發來一條陌生連結，對方表示在這個平台下注，一旦賭對了就能獲得高額回報，劉女士按捺不住好奇，便向對方請教下注事宜。



家住杭州餘杭的劉女士在聊天群中，看到好友們熱烈討論著賽程情況，還預估球隊比分想下注從中獲利，沒想到她卻意外墮入博彩詐騙的陷阱，損失了3000多元。（網絡圖片）

聊天過程中對方表示，在其操作的博彩平台已經賺了好幾筆，劉女士下定決心，點進連結下載了「yobo」軟體，在對方的熱情介紹下，劉女士向該平台充值多筆資金，共計金額4000餘元。

一夜過去，然而劉女士並未猜中比賽結果，軟體中的餘額也僅剩1000余元，就在劉女士心有不甘準備轉賬6000元繼續下注比賽時，餘杭派出所反詐人員電話就打來了，制止了劉女士的下一步操作。

詐騙軟體yobo。（網絡圖片）

虛假博彩類詐騙：「輸了拿不回，贏了提不出」

反詐人員上門勸阻時，劉女士還試圖以買遊戲幣為由，逃避工作人員的問詢。在反詐人員的追問下，劉女士最終道出實情。反詐人員立即指出這是典型的虛假博彩類詐騙，「輸了拿不回，贏了提不出」，充值的錢一早已被轉到對方帳戶，千萬不能抱有僥倖心理參與網路博彩，隨後還給劉女士觀看相關案例。

杭州警方提醒，購買足彩需謹慎，警惕不明來源的彩票資訊和電話，切勿隨意透露個人資訊和支付密碼，線下私彩或通過網路平台APP售彩等均屬違法行為，參與競猜歐洲盃請到中國體育彩票線下實體店購買國家公益彩票，避免電信網路詐騙風險。