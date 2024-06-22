廣東梅州司機暴雨中遇滑坡　被埋27小時獲救：村民給我第二次生命

廣東多地暴雨成災，梅州的災情最為嚴重。當地一名貨車司機日前駕駛途中突遇山體滑坡，在被埋27小時後獲救，被直升機送往醫院救治，最終生命體徵穩定恢復。經歷了「死裏逃生」的貨車司機對施救村民滿懷感恩，並稱「是他們給了我第二次生命」。



梅州一名貨車司機，駕駛途中突遇山體滑坡，在被埋27小時後獲救。（南方+）

據《南方+》報道，41歲的曾忠華在梅州興寧經營一間鴨苗孵化場，周日（16日）上午，他駕駛貨車將一批鴨苗送往平遠縣差幹鎮，下午返程路上突遇暴雨，為避免山體滑坡，他決定將車開至一處離山邊較遠的位置避險。

未料，當日下午3時許，曾忠華在從差幹鎮湍溪村前往上舉鎮的縣道上，遭遇山體滑坡砸中車身，車翻了幾下後翻側在地面上，車身被泥土覆蓋。

回憶起當時的情況，曾忠華仍心有餘悸，「心想自己可能要沒命了」，雖然泥沙一分鐘後散去，但曾忠華的身體被車輛和泥沙牢牢壓住，他嘗試自救卻無法脫身，呼喊「救命」亦無人回應。

「救命！快救救我！」，及至周一（17日）下午2時左右，幾名路過的村民聽到曾忠華的呼救，之後叫了更多包括村民在內的救援力量一同營救。最終，經歷了3個小時的救援，曾忠華才被救出，並待體力恢復後被緊急救援的直升機送往醫院治療。

經初步檢查，醫院發現曾忠華有明顯的擠壓傷，其全身有肋骨骨折、鎖骨骨折、胸外傷。最終，專家們排除了脊椎發生損傷的可能，為其專門制定詳細的治療方案，幫助他保持生命體徵穩定。很快，曾忠華的狀況迎來明顯好轉。

回憶起村民合力將自己救出時，曾忠華雙眼泛紅地表示，「是他們給了我第二次生命。」