内地大學生報名「支教」變交錢旅游？　用兒童舊照宣傳涉賣慘營銷

《央視新聞》報道，有女大學生報名參加「公益支教」後，發現7天的支教行程安排有4天都是旅游和體驗。有學者表示，機構通過收費來認定志願者，並以此作為牟利的手段，顯然已經違背《慈善法》規定。



公益變生意 支教成旅游

「支教」在內地指支援落後地區學校的教學工作，是志願服務的一種。

報道指，小周大學畢業後計劃用一年的時間去「支教」，她在網上報名後，發現對方提供的行程安排並不合理：一共7天的行程，前4天都是旅遊體驗，最後2、3天標註為上午支教、下午備課。

這個以「支教」為名的項目收費3590元（人民幣，下同），招募機構還特意註明：「參加項目可獲得具有含金量的志願服務證書，可用於申請國外高校的入學機會。」

7天的行程有4天都是旅遊體驗。（央視新聞）

該項目售價3590元。（央視新聞）

小周表示，「它不再是純粹的公益了，公益和利益畫等號，孩子和生意綁在一起，這個東西它確實是聞所未聞的。」

兒童舊照賣慘圈錢 用「公益」包裝商業活動

據報道，目前以「支教」為名的研學、夏令營廣告時常出現在內地的網絡平台上。在某機構今年發布的夏令營介紹中，曾大量使用衣衫襤褸未成年人的影像作宣傳，且項目聯繫人也表示照片為幾年前拍攝，並非現狀。

據悉，該機構的支教活動為期15天，收費7680元。且項目時間在暑假，該項目聯繫人也表示會組織學生參與活動。

該機構大量使用衣衫襤褸未成年人的影像作宣傳。（央視新聞）

該機構大量使用衣衫襤褸未成年人的影像作宣傳。（央視新聞）

中國慈善聯合會法律顧問張凌霄表示，志願服務同時也要符合慈善法的相關規定。機構通過收費來認定志願者，並以此作為牟利的手段，顯然已經違背法律規定。

目前，四川涼山、廣西巴馬等地已經制定出台相關規定，加強對支教活動的管理，打擊虛假支教。