5旬漢高考28次成績不理想　赴考為滿足精神需求　明年再接再厲？

來自四川成都的「高考釘子戶」梁實，今年以57歲之齡參加他人生中第28次高考。不過，今年的成績未如理想，總分只有446分，仍然未達大學本科的高考錄取最低分數線。

有網民質疑他做「高考釘子戶」是為嘩衆取寵，但梁實表示，高考是為了滿足自己的精神需求。



梁實在四川大學數學學院參觀。（影片截圖）

第28次高考分數出爐 成績「爛透了」

據此前報道，梁實生於四川仁壽。1983年，他高考首考失利，其後又多次參加高考，今年是他第28次參加高考。

6月23日晚10時許，梁實查到自己的成績，總分446分，其中語文107分，數學91分，外語89分，文科綜合159分，比今年四川文科本科第二批分數線457分低了11分。

梁實第28次高考查分。（影片截圖）

此前，梁實預估自己能考到470分，目標是四川大學。看到分數後，梁實表示「心情爛透了，有點無語」。

對於這位「高考釘子戶」，有網民質疑梁實是在嘩衆取寵，稱其為「高考表演藝術家」，指「我高考的時候你在考，我博士都要畢業了你還在考」「考試只是為了流量。過不過無所謂」。

梁實第28次高考查分。（影片截圖）

高考為滿足精神需求 90年代已年入百萬全款買房

《四川觀察》報道，面對質疑，梁實回應指不在乎網民的評價，「嘩衆取寵也好，小丑也好，我覺得反過來說這種話的人才是嘩衆取寵的小丑」。

梁實表示，自己沒有浪費國家資源，每次考試都有繳交考試費，而他參加高考主要是滿足自己的精神需求，並且這28年並非是浪費時間，「其實我是該幹什麽我還是在幹什麽，我並不是說除了考試什麽都不管」。

梁實的直播間。（影片截圖）

在90年代，梁實已能夠全款購入過百平米的房屋。（影片截圖）

上世紀90年代，梁實做建材生意，在別人還在拿幾百元工資時，他的年銷售利潤已經達到上百萬元，全款購入過百平米的房屋。

作為一個成功的生意人，梁實卻對未成為大學生心有不甘，於是斷斷續續參加了28次高考，其中有幾次高考分數超過本科錄取分數線，但因為其目標是四川大學，梁實都放棄了志願填報。

對於明年是否要再考，梁實表示尚在考慮，假設明年再戰，自己就會改變策略，多做歷屆試題。