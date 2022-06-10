高考｜「最牛釘子戶」完成第26次高考　55歲梁實：早就不想考了

有「最牛高考釘子戶」之稱的梁實，今年已是第26次參加高考。他一直以考上四川大學為目標，屢敗屢戰，但昨日完成考試後，就收回之前的「豪言壯語」，表示「有合適的學校我也會去」，甚至直言「早就不想考了」。



今年55歲的梁實，今年第一次改考文科，他自覺「基本上過得去」，因為答題時間充裕，他提前10分鐘就寫完試卷，而此前的理綜（理科綜合能力測試）考試，他從來都沒有在考試時間內寫完。

與考試前「上重本沒問題」不同，考試結束後梁實直言「考試結果很有可能不理想，明年繼續考的可能性很大」，又稱自己上大學只是為了圓夢，「我早就不想考了，誰不想早考上大學過得安逸啊」。

梁實1983年首次參加高考，因為成績不好，前三次都沒有考上。他從1987年到1991年又連續參加高考，但沒有達到本科錄取分數線。2001年，高考取消年齡限制，梁實翌年重返高考考場；2010年，年過40歲的梁實開始把高考當作頭等大事，連續參加高考至今。

6月8日，梁實參加完第26次高考。（新黃河）

《新黃河》梳理了梁實近10年的高考成績，其中2018年考試成績最好，有469分，超出理科二本線7分。在往後幾年，他的考試分數接連下跌，於是今年改考文科，更直言「如果早幾年選文科，應該早就考上了」。

此前，梁實認為只要考不到600分都不算理想，在他的備考生涯中，四川大學是他夢想中的學府。對於網上有人指他是為了炒作、「考著玩玩」等，梁實都一一反駁，認為自己每次參加考試都很認真。

在梁實心中，大學是個非常神聖的地方，他想讀大學，更想讀好大學。在高中畢業後，他一直沒有工作，而當時考上大學是解決就業的最佳途徑，因此他想通過高考改變命運，證明自己的價值。當然，年屆55歲的梁實，已不指望靠此謀生，「真考上了讀完大學我也就快退休了，到時候還找什麼工作」。