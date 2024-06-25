為同痴情男分手　浙江女竟老屈強姦冀對方入獄　終因誣告陷害獲刑

浙江麗水市雲和縣女子蘭某某多次嘗試與男友分手遭拒後，竟在與男友發生性關係後報警，謊稱遭對方強姦，從而想讓他被判刑。不過蘭女大計未得逞，近日反因誣告陷害，被判有期徒刑7個月。



日前，中國裁判文書網公開該宗由雲和縣人民法院審理、有關誣告陷害的刑事判決書。法院審理查明，蘭某某與郭某為男女朋友關係，後蘭某某提出分手，郭某不同意就到雲和找蘭某某，雙方因此發生爭吵，多次報警調解未果。

2023年10月27日，為徹底與郭某分手，蘭某某用微信與葉某聊天，並表示自己想通過與郭某發生性關係，誣告郭某強姦讓其受到刑事追究。同日18時許，蘭某某帶其小兒子前往郭某暫住的雲和縣某賓館房間，後在賓館房間內的床上與郭某發生性關係。隨後趁郭某外出時報警稱自己被強姦。

雲和縣人民法院審理。（網上圖片）

雲和縣偵查機關於當日受案調查，於同年10月28日刑事立案偵查，於同年10月31日將郭某抓獲歸案，並對其採取刑事拘留。同年11月7日，將郭某涉嫌強姦案提請檢察院批準逮捕。然而，在審查案件過程中，雲和縣人民檢察院發現蘭某某可能存在誣告陷害的犯罪線索，遂於同年11月14日作出不批准逮捕決定，並於當日釋放郭某。2024年1月18日，郭某涉嫌強姦案被撤銷並決定對郭某解除取保候審。

法院審理認為，被告蘭某某捏造自己被強姦的事實誣告陷害他人，意圖使他人受到刑事追究，情節嚴重，其行為構成誣告陷害罪。蘭某某犯罪後自動投案並如實供述自己的罪行，系自首，且自願認罪認罰，可以從輕處罰。綜合蘭某某的犯罪情節、認罪態度及悔罪表現，對其可以適用緩刑。一審以被告人蘭某某犯誣告陷害罪，判處有期徒刑7個月，緩刑1年。