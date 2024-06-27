人生最後一套禮服　天津辦「壽衣時裝秀」　網民：顛覆認知

穿壽衣登上T台？近日，天津梅江會展中心舉辦2024神州殯葬科技文化節，並出現一段「壽衣時裝秀」，引發熱議，有網友直呼「顛覆了認知」。周二（25日），活動主辦方《神州殯葬》雜誌工作人員回應稱，「壽衣時裝秀」已非首次舉辦，在殯葬行業內是很正常的事情。



據了解，2024神州殯葬科技文化節旨在深植殯葬民生與文化根基，運用文藝創作生動展現殯葬理念，宣傳綠色殯葬、文明殯葬新風尚。其通過打造殯葬主題創意街區、文創節目、直播活動及生命時裝秀等環節，充分利用數字技術和智能工具，力求打破傳統觀念束縛，倡領文明殯葬風尚，推進同業交流合作。

而6月22日下午舉辦的「壽衣時裝秀」是殯葬文化節的子活動之一，官方名稱為「第二屆中國（國際）生命時裝秀」。時長90分鐘的時裝秀中，模特兒展示了上百套壽衣、孝服、葬禮禮服等。其每一件服飾都凝聚著設計師對生命終極尊重的思考，以及對藝術的深刻理解。在活動現場的幕布上，還寫有「人生的最後一套禮服」等標語。

事件引發熱議，有網民稱「顛覆了認知」，還認為舉辦壽衣時裝秀不合適，壽衣不應該這麽花裡胡哨，應該提倡「厚養薄葬」。不過也有網民認為，任何事業任何工作都值得被尊重。

對此，《神州殯葬》工作人員回應稱，活動在6月24日才剛結束，「壽衣時裝秀」此前也曾在墓園等地舉辦過，「這個事情對我們從事這個行業的人來說，其實是很正常的，因為大家最終都會穿上這樣的一件衣服，而且現在壽衣的形式也比較多，並不只是傳統的那些」。他又表示，現時公眾對於殯葬行業或是壽衣的接受度已經比較高了，認知也越來越深入。