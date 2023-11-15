山東學校校服被指似「壽衣」　官方：樣式方案已被淘汰

撰文：孫聖然
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山東臨沂一間學校的校服，被指酷似壽衣，引發廣泛關注。針對質疑，當地教育和體育局表示，涉事校服樣式方案已被淘汰。

山東臨沂一間學校的校服，被指酷似壽衣。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，山東臨沂光耀實驗學校的校服，近日被多名學生家長吐槽，「祥雲、深藍、拉鏈、紐扣」的設計「像壽衣」。

網傳圖片顯示，該校服由深藍色與淺藍色拼接而成，拉鏈旁深藍色的中式盤扣，肩部與胸部位置有祥雲圖案。有學生家長就認為，「是哪個大師設計的？是哪個領導拍板定的？」

對此，涉事學校的工作人員回應稱，該校主推國學，因此想使用漢服的風格，學生吟誦詩歌的時候甚至不需要再更換服裝。工作人員說，「其實非常漂亮，當時也征求了部分學生、家長、老師的意見，還讓男學生和女學生試穿了，穿起來很漂亮。」

涉事學校為山東臨沂光耀實驗學校。（齊魯網）

工作人員進一步解釋，該校之前的秋季校服為四件套，價格會高一點。現在校服限價，學校於是更換了新款校服，一套價格為100多元人民幣，「部分家長聯想到壽衣，其實現在壽衣的款式也有中山裝、西裝、唐裝，難道這些衣服都不能穿了？」工作人員並稱，校服為漢朝風格，「不會更換」。

及至周三（15日），臨沂市羅莊區教育和體育局發布情況說明指 ，針對網傳山東臨沂一學校校服設計問題，經調查落實，11月14日，臨沂光耀實驗學校發布了新學年校服十幾種樣式，公開邀請家長評議，供家長參照樣式選擇，並將根據師生和家長的意見最終確定校服款式。網傳校服樣式為其中一款，由於家長對此款校服意見較大，此校服樣式方案已被淘汰。

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