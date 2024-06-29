千元品牌高爾夫球桿大減價至300元？團夥直播間售假冒商品8人被抓

價值人民幣千元的品牌高爾夫球桿，在直播間只賣300元？近日，8人因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，被上海警方依法採取刑事強制措施。



近日，徐先生在直播間看到主持人正賣力推銷一組高爾夫球桿套裝，對方宣稱產品是限量高端碳素桿，為官方全新「正品」，限時打3折，「錯過沒下次！」徐先生心想如此「性價比」不能錯過，結果上當。

警方當場繳獲劣質高爾夫球器具。（上海浦東警方）

多家高爾夫品牌方發現，近期線上購物平台上出現了大量無品牌授權的「李鬼」店鋪，出售其品牌高爾夫球桿，遂向上海市公安局浦東分局警方報案。警方調查發現，不少顧客都如徐先生一般上當受騙，這些「李鬼」店鋪所謂的「品牌球桿」銷往全國各地。其外形與正品差別不大，只看圖片的話難辨真假，然而其價格僅是正品的三分一。經過品牌方的鑒定，這些球桿均為假冒產品。

涉事團夥窩點。（上海浦東警方）

經過數月偵查，今年5月，浦東警方在當地警方的配合下，在廣東地區鎖定一銷售假冒品牌球桿團夥，拘捕8名疑犯。經查，該團夥在網上購入半成品球桿、標籤等劣質「原材料」，然後進行組裝，再通過網上購物平台、直播間等渠道進行銷售，非法牟利。這些劣質高爾夫球桿的成本僅在幾百元左右，銷售的加價則是百元起步，其中售價和正品售價差價不乏3至5倍。

警方初步查證團夥的銷售金額達300餘萬元。（上海浦東警方）

警方初步查證，銷售金額達300餘萬元。目前，何某等8人因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪已被警方依法採取刑事強制措施。後續警方將對制假售假源頭開展進一步調查，現該案仍在進一步偵辦中。