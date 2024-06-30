陝西女稱亡夫13萬存款離奇消失　農行：職員看錯金額　沒那麼多錢

據《紅星新聞》報道，陝西安康市鄧女士稱丈夫去世後在中國農業銀行（下稱農行）的賬戶留有13萬餘元（人民幣，下同），但卻在2022年被告知這筆存款已經被取走，賬戶也被注銷。後涉事銀行表示，是銀行職員失誤看錯金額，目前正在處理。



曾做兩次查詢一次公證 但多次取錢未果

近日，陝西安康市鄧女士表示，自己的丈夫於2018年因病去世後，在中國農業銀行的賬戶中留有13萬多元的存款。

《紅星新聞》報道，鄧女士在2020年曾兩次去銀行確認這筆存款的存在，且在2021年銀行還出具了存款查詢信息。單據顯示，鄧女士丈夫的尾號0072賬戶上餘額為133900元，經辦人簽字為王朝。

2021年12月17日涉事銀行出具的存款查詢信息。（紅星新聞 ）

根據銀行要求，鄧女士想要取出丈夫的存款遺產需要繼承遺產公證書。其後，鄧女士拿著公證書，再次要求取錢，但「工作人員在櫃枱操作了一個多小時，就是取不出錢」。之後鄧女士多次嘗試取錢，都無法取出。

平利縣公證處的公證書。（紅星新聞）

前往臨縣支行查詢 錢被取走賬戶被註銷

2022年2月，鄧女士再次取錢未果，決定前往隔壁的農行鎮坪縣支行取款，得到的回覆是尾號0072賬戶已經銷戶查詢不到，錢已經被取走。

2022年2月23日中國農業銀行鎮坪縣支行出具的存款查詢信息。（紅星新聞）

從2020年至今，事情依舊無法解決，鄧女士指：「當初辦我業務的王朝，還跟我說她個人給我2000塊錢看行不行。」

鄧女士家中的閉路電視顯示，6月26日，王朝和兩名男子在晚上11點20分時仍在鄧女士家門口一直敲門要求見面，為了避免被打擾，鄧女士已經暫時離開家中。

農行指賬上沒那麼多錢 是職員看錯金額

6月28日，農行安康市分行負責人高宗林指，此事是職員失誤，鄧女士亡夫賬戶內沒有那麼多錢，具體金額涉及顧客私隱不便透露。

6月29日，中國農業銀行平利縣支行發布事件說明稱，因與該卡關聯的存摺未補登存取流水，因此顯示餘額為開卡折當日的存款，櫃面員工誤將其當做賬戶可用餘額，向客戶開立了《存款查詢情況告知書》。後鄧女士持公證書前往支取賬戶餘額時，由於手中未持有銀行卡和存摺，因此櫃員為其辦理了掛失，並依據賬戶實際餘額為鄧女士結清了賬戶。

中國農業銀行示意圖。（視覺中國）