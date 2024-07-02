網紅直播食羊頭竟食出草　老闆稱｢很難說清｣拒擔責　官方嚴肅查處

6月30日，抖音吃播網紅＠貪吃瑜反映，自己在直播食用鹵羊頭時，發現羊頭上殘留大量羊毛，且羊頭內有大量青草，質疑商家在煮食前未有處理乾淨食材。

7月1日，江西撫州高新區市場監督管理局發布通報稱，執法人員趕赴涉事燒烤店調查後，發現舉報情況屬實，該局將依據《中華人民共和國食品安全法》嚴肅查處。



6月30日，「貪吃瑜」與2名朋友購買江西撫州某店的撫州鹵羊頭，拍攝吃播過程中發現羊頭上殘留大量羊毛，且羊頭內有大量青草。

影片顯示，3個羊頭中，有2個羊頭內有疑似羊咀嚼過的青草。當時，「貪吃瑜」立即聯繫老闆反映，對方表示「很難說清羊頭是不是我這兒的」。

隨後，在市場監督管理局工作人員在場的情況下，「貪吃瑜」和朋友與商家對峙。「貪吃瑜」方面表示，已將發現羊頭內有異物的情況全程拍攝紀錄，再三強調並非要商家賠償，「我們不是要你的錢，我們是要你說明你的東西洗沒洗？燒沒燒毛？把這件事情處理了就可以，我們希望這件事情有一個善終」。

商家則表示，自己是第一次遇到這種情況，「很難說清羊頭是不是我這兒的，我不是不願意承認，而是我覺得你們說的東西是我不認可的」。

在市場監督管理局工作人員在場的情況下，「貪吃瑜」和朋友與商家對峙。（影片截圖）

相關影片在網上流傳後，某外賣平台上，已有網民在疑似涉事店舖的評論區上「負面」留言和評價。

某外賣平台上，已有網民在疑似涉事店舖的評論區上「負面」留言和評價。（新黃河）

網民睇法：

毛就算了，關鍵是裏面的草，這簡直就是半成糞，羊臨死前還在反芻呢，還沒等嚼一口的就被宰了，所以就堵在食管這裏，然後店家也沒洗，沖沖表面就上鍋了

明顯沒洗直接鹵的

繼指鼠為鴨後的新事件

我以前就做羊頭，正常要把嘴豁開，清理裏面的

肯定凍羊頭直接鹵的

老闆應該是想保持原汁原味

老闆：在做羊的時候我故意保留了羊本身的一些味道

有些商家把消費者當傻子一樣

60塊錢給你吃到中草藥烤羊頭你還想怎麽樣

吃到隱藏款了 附帶羊癟火鍋底料

