內地食客用餐後舌頭竟變黑？　火鍋店致歉：鐵鍋養護不當所致

有食客反映，6月13日與母親在浙江杭州一火鍋店用餐後，發現舌頭變黑。

涉事店家「楠火鍋」就事件致歉，並表示經檢測，門店同批次產品符合國家標準，不存在亞硝酸鹽超標的問題，客人舌頭發黑是鐵鍋養護不當所致。



該名食客表示，6月13日與母親在「楠火鍋」一門店用餐，當時點了牛蛙、馬鈴薯、豆芽、鹵豬蹄、雞腳、鹵肥腸等菜品，但她們用餐後發現舌頭變黑。當時，該店負責人稱有可能是鐵鍋所致。

有食客在火鍋店用餐後舌頭變黑。（微博＠買家張俊）

6月17日，「楠火鍋」回應稱，知悉有顧客在杭州奧體印象城店用餐後出現舌頭發黑的現象，公司已立即關閉涉事門店，將店內同批次菜品、底料、餐具等全部做封存處理，並二次送檢。

位於杭州奧體印象城店的「楠火鍋」。（大眾點評）

「楠火鍋」表示，門店使用的食材包括食鹽，全部符合國家標準。絕不存在網傳的「亞硝酸鹽」等食品安全問題。所有門店使用的湯底等均為一次性食用，絕無「循環使用湯底」的情況。

公司願在征得顧客同意後，陪同對方前往專業機構做身體檢查，所有費用由楠火鍋承擔，並公布體檢情況。目前，顧客餐後舌頭發黑問題的原因仍未查明，需等待專業機構的檢測結果，後續將公示檢測報告。

6月18日，「楠火鍋」再就事件回應，經浙江國正檢測技術有限公司檢測，消費者反映的涉事門店同批次產品符合國家標準，不存在亞硝酸鹽超標的問題。客人舌頭發黑是涉事門店鐵鍋養護不當的問題所致。

公司對消費者反映的問題高度重視，現已啟動全國門店的養鍋監管工作，確保不再出現因鐵鍋養護不到位給顧客帶來不良體驗的問題。