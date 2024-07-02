奇瑞汽車曝強制加班　員工：月做300個鐘　到手僅4800元

總部坐落於安徽省蕪湖市的奇瑞汽車近日傳出強制加班，在社交平台引發熱議。據爆料者指出，公司員工被迫「捲工時」，月工作300小時，到手僅4800元（人民幣．下同）。



一位認證為「奇瑞員工」的網民近日發帖稱，奇瑞汽車內部存在強制加班行為，每周加班時長需大於20小時，還沒有加班費，僅有10元餐費補貼。另外，公司還嚴格限制員工加班調休時間，部分部門禁止調休申請、請假，更會依照加班時長進行末位淘汰。

讓員工更難以接受的是，為了掩蓋加班事實，員工上班打卡歷史記錄已被公司關閉，默認展示打卡時間為8時30分至17時，這也成為員工此次不滿的導火索。

一位蕪湖總部的工作人員證實，上周內部打卡系統被修改，其所在部門每月的工時至少是合約上簽署時長的1.4倍，「工作時間『896』，周六強制加班，周日休息不保證。即使活幹完了也不允許下班，必須留在工位上卷加班時長」。

圖為北京國際車展上的奇瑞展區。（新華網）

上述員工又透露，部門高層會查看工時情況，並在周例會上批評科室內工時排名靠後的員工，員工的績效工資也和加班時長相掛鉤。他認為，奇瑞汽車加班時間長一方面是被迫「捲工時」，另一方面是頻繁開會佔用了正常工作時間，「有時候公司為了規避加班風險，還會把會議安排在下午六點之後，甚至會安排在晚上10點。部門級別的會議都是放在周六」。

據一位去年入職奇瑞汽車的應屆生透露，公司的人才流失率較高，應屆生幾乎不到一年走掉了70%，剩下的也只準備儲兩年工作經驗後就跳槽。他統計，5月一共加班120小時，加上正常上班的174小時，總計工作時長近300小時，但到手的薪資卻只有4800元左右，算時薪的話只有16元。

去年3月，奇瑞汽車工程技術研發總院院長高新華曾發布內部郵件，通知所有的員工要以奮鬥者為本，「周六是奮鬥者的工作日」。該封郵件引發熱議，被網友認為是「道德綁架式自我感動」。