高顏值畢業生被冠｢學術妲己｣　西安交大藝術生轉跨核工遭疑走捷徑

近期鄰近畢業季，許多學校紛紛為畢業生們舉辦畢業典禮。而在學期間有特別優秀表現的學生，也有機會在畢業典禮上作為代表公開發表畢業感言。然而，一段畢業典禮上的優秀畢業生發言，李藝飛和西安交大被置於風口浪尖。李藝飛是西安交通大學能動學院核工程計算物理實驗室的碩士畢業生，畢業後，她選擇加入國家國防科工局西北核安全中心。這段演講迎來紛至沓來的質疑聲。很多人爆料指出，在光環背後，她的學術成果經不起推敲，與同校老師、學生有染，是該校知名的「學術妲己」等，吸引大量內地網民的關注。



《騰訊網》政經領域作者「冰川思想庫」發布文章指出，李藝飛是透過揚琴特長加分，考入西安交通大學電氣系的「藝術生」。揚琴與工科的組合，難免會帶給人一種「走捷徑」的觀感。但李藝飛的碩士班卻又「調劑」到了核工程領域，中間的跨度過大，令許多人感到不可思議。許多網民也紛紛開始質疑，究竟李藝飛的學術經歷，有沒有資格擔當西安交通大學的畢業生代表。

西安交通大學近期舉辦畢業典禮，然而卻有大量網民質疑畢業生代表李藝飛的真實含金量，甚至傳出她與同校老師、學生有染的消息，稱她是西安交大的「學術妲己」。（冰川思想庫公眾號）

「冰川思想庫」表示，目前內地有 53 所大學提供藝術特長的加分政策，西安交通大學正是其中一所。因此，「冰川思想庫」認為，李藝飛透過「藝術生」的身分入學工科的大學，也還在合理和規的範圍內。但至於是不是透過「調劑」的手段取得核工程的碩士資格，「調劑」的過程是否符合該校的規定，在缺乏證據的情況下難以直接判斷。

「冰川思想庫」指出，只要李藝飛本人能拿出在學期間，相應的學術研究或成績證明，那發生這樣的「跨領域」事件也並非完全不可能。

至於李藝飛與同校老師、學生「有染」一事，「冰川思想庫」認為並沒有確實的證據能夠指認，比較偏向網民輿論對李藝飛的「網絡暴力」行為。

一段畢業典禮上的優秀畢業生發言，李藝飛和西安交大被置於風口浪尖。（微博）

「冰川思想庫」指出，近年許多內地的高等教育機構很常利用「及美貌與智慧於一身」的方式，進行高度的宣傳。這種宣傳方法不但可以獲得媒體們的關注，也能透過高顏值的人設吸引大量民眾的目光，擴大傳播的效果與範圍。但這種宣傳方法用多了之後，就會讓網民開始認真「檢視」這些被高等教育機構推出來的「代表」。在這種情況下，如果這些「代表」真的沒有一定的實力，就很容易陷入網民們的質疑之中。

「冰川思想庫」認為，真正的問題並不是出在「妲己」，而是「紂王」身上。如果有學生可以透過非常規的途徑獲得學術資源，那麼掌握學術資源分配的那個人物才是真正的關鍵所在。

對此，「冰川思想庫」呼籲西安交通大學明確針對李藝飛的事件進行回應，不但能給公眾一個交代，也能還當事人一個清白。西安交通大學也能透過公開回應質疑，證明自己的公共資源沒有遭到特定人士的濫用，是個「一石三鳥」的好做法。