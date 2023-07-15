投身IT月薪理想　父母一原因要求他降薪做老師　事主嘆挫折感爆棚

不少小孩從小在父母的教育下，養成了不同的人格與習慣，但在長大後，後天自身的養成與大環境的衝擊，很可能就會跟原生家庭所認知的不同，進而產生矛盾。



一名台灣網民就表示，自己從小在小康家庭長大，爸媽都很省，但自己進入科技業後，憑能力一路賺上不錯的收入，但卻還是被爸媽認為「當老師」比較好，因為是鐵飯碗，讓他相當灰心。

總不能說事主的父母錯，但既然兒子都這麼大了，還是放手讓他決定人生該怎過吧！（按了解）

+ 7

該名網民在Dcard上發文，提到自己從小在小康家庭長大，爸媽都相當節省，之後自己唸了資工系，畢業後收入也相當好，但爸媽卻一直期盼他可以當老師，「只因為親戚當了老師，月薪有6萬（編按：台幣，下同）贏了很多人」，但他卻表示，自己第一份工作年薪150萬，還是被爸爸酸說「只是一時的」。

之後，網民想跳槽換到年薪200萬的工作，家人直接爆氣，認為月薪八萬已經贏在起跑點，竟還不知足的想要換工作，之後網民在靠自己努力賺錢、副業，月收入達到20～40萬，但爸媽仍認為一個月15000、2萬就能生活，得知兒子一個月開銷7～10萬更表示花錢過頭。

種種溝通與狀況，讓網民相當心累，認為自己跟家人的價值觀已經不同，甚至在買房的觀念上也衝突，自己想買2千萬的房，爸媽卻認為買800萬即可，且一次付清不要讓銀行賺利息。

不少鄉民看到帖文，也都安慰的留言：

．「觀念不同真的超辛苦，很難溝通」

．「爸媽過去大多都是窮過來的，所以觀念不同也很正常」

．「就…一些善意的謊言帶過吧」

．「價值觀跟生活習慣跟以前真的不同，真的溝通不來就不勉強了」



【延伸閱讀，更多打工仔揀工搵工故事】

兼職｜有心賺外快 當外賣員非首選？網民稱「這職業」好賺又缺人

+ 7

轉工｜前幼教轉行送外賣 曾感財富自由 卻因一事不幹同行秒認同

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：月賺40萬爸媽嫌太多！「堅持當老師最棒」 科技男挫折感爆棚：爸媽窮過來的觀念太驚人】