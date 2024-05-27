內地綜藝錄影現場多人跌傷甚至骨折　節目組疑設霸王條款免賠償？

內地綜藝節目《快樂向前衝》在金鄉賽道拍攝時傳出意外，多名參賽選手在衝關時跌傷，甚至有人骨折，但有傷者質疑，節目組在參賽協議中設霸王條款，欲免賠醫療費。

據介紹，《快樂向前衝》是山東廣播電視台綜藝頻道推出的水上闖關節目，節目參與方式大多數是零門檻，觀眾也可報名參加。



《快樂向前衝》金鄉賽道設置在金鄉縣羊山古鎮軍事旅遊區（下稱羊山景區）。據介紹，金鄉賽道全新升級，將去年的4關升級為5關。分別為瘋狂跑步機、翻滾積木、水上平衡木、勝「蒜」在握、飛身扣籃。

《橙柿互動》報道，20多歲的董姓男選手介紹，他當日是第一個上場參賽，先跑過跑步機，到第二關後踏上翻滾積木時落水，「我感覺是水比較淺，水下有個不平的東西，當時一瞬間還沒感覺，腳崴了，只好硬撐著走，走上岸就走不動了，腳已經使不上勁兒了。最後用一隻腳蹦到救護車上」。

董先生稱，他剛在救護車上躺下，結果有一位女選手骨折被送上車，我就把躺的位置讓給她，她的腿骨折了，我是踝骨受傷。現場的工作人員讓我們到二級以上的公立醫院治療，然後報銷」。

董先生表示，當時有一位自稱是綜藝節目後勤人員讓傷者聯繫保險公司處理。入院後，醫院建議動手術，但他希望先保守治療，「因為自己還年輕，不能因為這點事兒動刀」。他目前正在家靜養，但保險公司態度差，「說了幾句就把電話掛了」。他又稱，同行的朋友在第一關衝關時摔倒，身上有擦傷，「在醫院問過醫生，說上一期節目也有人骨折」。

與董先生同車送往醫院的黃小姐來自江蘇無錫，她衝關時摔倒致腿部骨折。她表示，落水受傷後腿部腫脹，最後要自掏腰包雇救護車回到無錫，「從場地送到醫院救護車的錢，都是我和小董一人一半自己付費的，連治療費用都是我們自己墊付的」。

據參賽者與節目組簽訂的協議，其中一條列明「報名選手需要清楚了解參與此類節目屬於競技綜藝類比賽。山東電視綜藝頻道與金鄉羊山古鎮軍事旅遊度假區在確保比賽的硬件設施完好的同時做好了必要的安全保護措施，乙方對此沒有任何異議。 節目中如出現意外，除保險公司賠付的損失外，甲方不再支付乙方已經發生或可能發生的任何損失。 甲方已對有關風險對乙方進行了提示，乙方對此是明知的」。對此，董先生和黃小姐質疑屬於霸王條款。

參賽者與節目組簽訂的協議。董先生和黃小姐質疑屬於霸王條款。（橙柿互動）

羊山景區一負責人介紹，目前事情已經由保險公司介入，景區只是提供場地，賽道是節目組負責。