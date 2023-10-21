少年誤喝一口農藥　怕被罵忍痛兩天　入院方知嘴到胃都已腐蝕爛掉

大陸河南新鄉一名14歲的少年樂樂，日前因為凌晨時感到口渴，誤喝了家中陽台擺放的一瓶液體，怎料，該瓶液體竟是劇毒除草劑百草枯，他因害怕被父母罵，忍痛2天未告知父母。直到情況持續惡化才被緊急送醫。送醫後，發現嘴巴到胃部都出現腐蝕的情況，仍有生命危險。



只是一個不小心，這少年便差點失去了生命：（按圖了解）

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根據陸媒《都市報導》報導稱，這起悲劇發生在本月16日，大陸河南新鄉一名14歲的少年樂樂在凌晨的時候口渴，迷迷糊糊的狀態下在窗邊找到了一瓶液體，樂樂就這樣誤喝了一口百草枯。當他誤喝後，因「害怕告訴家長」，喝了2天都忍痛不說，直到情況持續惡化才被緊急送醫。

醫院初步診斷，發現少年的口腔、食道至胃部都被嚴重腐蝕，甚至出現急性腎衰竭的情況。醫生立刻幫樂樂進行11次的血液灌流，以及連續13天的洗腎，但樂樂的身體狀況仍然沒有明顯改善。目前，樂樂仍需要繼續留院觀察1周的時間。

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