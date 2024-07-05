有片｜女子搭高鐵拒檢票　「Shut up！」更狂飆英文鬧哭乘務員

一名女子搭乘高鐵拒絕乘務員檢查車票，更不停講英文將乘務員罵哭。乘警到場處理後，女子仍以英文溝通，最終不了了之。事件引發熱議，有網民直斥，「本來是中國人有身份證，太客氣了，應該三次警告直接拖走。」



綜合內媒報道，事發於周四（4日）由上海虹橋開往西安北的G1920次高鐵列車上。網傳影片顯示，列車長表明身份後，讓女子出示證件配合檢查車票時，女子一直不願交出身份證，還不停講英文讓車長行開、閉嘴，「Go away！、Shut up！」。

而在列車長檢查車票之前，該女子就一直講英文刁難另一名乘務員並將她罵哭。列車長核對完該女子身份後，讓其給乘務員道歉也被無視。

事發於周四（4日）由上海虹橋開往西安北的G1920次高鐵列車上。

據目擊乘客稱，乘警後續有到場處理，惟該女子也是一直用英文溝通，最終不了了之。

據12306工作人員稱，在列車上乘務員有權對旅客作出相應的人、證、票核驗，乘客有義務配合核驗。若擾亂秩序，會有公安介入。

網民點睇：

「感覺乘警起不到啥作用啊。」

「會兩句洋文就忘了自己姓什麽了。」

「估計是不想當着孩子的面讓媽媽太難看？怕嚇到孩子？？她自己當媽媽的都不怕呢。」

「本來是中國人有身份證，太客氣了，三次警告直接拖走，都來了最終不了了之，洋文學了真好。」

「用英語罵人，大概覺得別人聽不懂，可以肆無忌憚一些；可殊不知，別說英語，你就說鳥語，罵人的時候，嘴臉都是不一樣的。」

