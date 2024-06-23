西九龍高鐵直達！全新張家界西線景點推介　探尋湘西山水風情

由香港坐高鐵到湖南旅遊，除了長沙，還可以去哪裏？由本月15號起，高鐵張家界西線將正式開通，沿途新增6個站點，包括鼎鼎大名的張家界和如詩如畫的鳳凰古城，方便大家一站式遊歷湘西地區的秀麗風景。

到底這條全新長途線有甚麽站點？車程多長？沿途有哪些值得遊覽的景點？



高鐵張家界西線6.15開通 全程6.5小時

高鐵全新張家界西線將於6月15日正式開通，增設6個新站點，全程路線為：香港西九龍－深圳北－虎門－廣州南－郴州西－衡陽東－邵陽－洞口－懷化南－鳳凰古城－吉首東－張家界西。

關車票於2024年6月1日起發售，目前，每天共2趟列車行駛張家界西線（來回各一趟），車程大約6個半小時。

高鐵張家界西線班次（往張家界西方向），早上8點30分由香港開出，下午2點52分抵達張家界西，全程大約6個半小時。（港鐵官網）

高鐵張家界西線班次（往香港方向），下午3點20分由張家界西開出，下午9點50分抵達香港，全程大約6個半小時。（港鐵官網）

張家界西線｜山水畫廊篇：衡陽衡山 邵陽崀山

除了為人熟悉的張家界和鳳凰古城外，其實張家界西沿線也擁有許多特色景點，涵蓋自然風景和水鄉古鎮，讓大家感受別致的湘西風情。

如果想近距離欣賞震撼的山水美景，衡陽衡山和邵陽崀（粵音同「浪」）山，相信會是你的不二之選！

五嶽之一的「南嶽」衡山，坐落於衡陽市南嶽區，環山共有200多處宗教建築，自古便是道教、佛教聖地。衡山風景區主要以最高峰祝融峰為中心，坐擁南嶽古鎮、藏經殿、水簾洞、祝融峰、方廣寺等名勝。

衡山共有72座山峰，分布在衡陽、衡東、長沙等縣市，主要風景區以南嶽境内的祝融峰為中心。圖為祝融峰頂。（視覺中國/當代中國授權）

祝融峰是衡山的最高峰，海拔1,300米，這裏常年被雲海籠罩，置身其中如臨仙境，風光秀美，是衡山「四絕」之首。（視覺中國/當代中國授權）

由於獨特的地理環境，冬天的時候，衡山也會出現霧凇奇觀，在中國南方十分罕見，因此有「神州最南賞雪佳處」的美譽。（視覺中國/當代中國授權）

衡山巍峨壯麗，終年翠綠，其「麻姑仙境之幽，穿岩詩林之趣，龍鳳飛瀑之雄，禹王古城之古」，是最具代表的「新四景」。

崀山位於邵陽市新寧縣，是一座名符其實的天然丹霞地貌博物館，集山、水、林、洞於一身，擁有獨樹一幟的地質結構，以世界奇觀「崀山六絕」聞名中外。

其中，八角寨是崀山最具代表的景區，因山峰有8個翹角而得名，這裏的丹霞地貌範圍足足有40平方公里！一眼望去，盡是綿延山脈和峽谷，重巒曡嶂，震撼的山色被譽為「中國丹霞之魂」。

八角寨是崀山最主要景點之一，主峰海拔800米，其山勢集「泰山之雄、華山之陡、峨眉之秀」於一體，猶如一座天然藝術長廊，美景令人叫絕。（視覺中國/當代中國授權）

位於邵陽的崀山，擁有全國最完整的紅盆丹霞地貌，山峰跌宕起伏，重巒曡嶂，十分壯觀。圖為「崀山六絕」之辣椒峰。（Shutterstock）

無論是山上或山下，崀山風光如畫，2017年，被列入世界自然遺產名錄之中。（視覺中國/當代中國授權）

張家界西線｜煙雨水鄉篇：地筍苗寨 茶峒古鎮

張家界西線的第二大看點，是充滿少數民族特色的村寨，這裏給大家推薦2個沿線景點，分別是地筍苗寨和茶峒古鎮。

地筍苗寨坐落於懷化靖州地筍村，這裏地理海拔較低，氣候清涼，環境自然幽靜，林木葱鬱，是一處理想的天然「氧吧」。

地筍苗寨位於靖州縣三鍬鄉境內，是懷化知名苗族村寨。（潘太太v@小紅書/當代中國授權）

地筍苗寨中擁有許多特色古建築，像是吊腳樓、風雨橋等，還能體驗玩山會友、茶棚相親、苗族歌鼟等民俗活動。（潘太太v@小紅書/當代中國授權）

地筍苗寨海拔約800米，位處靖州十景「九龍叠翠」之中，氣候清涼，林木葱鬱，宛如一處隱世森林秘境。（潘太太v@小紅書/當代中國授權）

作為中國苗族5大分支之「花衣苗」的聚居地，地筍苗寨擁有許多具有苗族特色的建築，像是別致的吊腳樓、風雨橋、鼓樓等，古韻盎然。同時，這裏也是國家級非遺「苗族歌鼟」的主要傳承地，享有「中國原生態多聲部民歌活化石」之譽，獨特的音樂文化氣息，令人向往。

鄰近吉首的茶峒古鎮，這個名字看起來可能有些陌生，但如果説它其實就是沈從文筆下「邊城」的原型，相信大家就再熟悉不過了。

位於湘、黔、渝交界處的茶峒古鎮，是沈從文《邊城》中「邊城縣」的原型。（love you@小紅書/當代中國授權）

在茶峒古鎮中，風景猶如田園牧歌般，如詩如畫。（love you@小紅書/當代中國授權）

隨處可見的吊腳樓、風雨橋、渡口、河街，構成了茶峒古鎮獨特的古樸氣韻。（love you@小紅書/當代中國授權）

茶峒古鎮位於花垣縣，與貴州鬆桃縣的迓駕鎮、重慶秀山縣的洪安鎮接壤，可謂「一腳踏三省」，是湘西四大名鎮之一。

遊走於茶峒古鎮内，隨處都能感受沈從文在《邊城》中所描寫的優美景色和淳樸風情，吊腳樓、風雨橋、渡口、河街......構成了小鎮獨特的古樸氣韻，清淨閒適，如詩如畫。

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