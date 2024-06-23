西九龍高鐵直達！全新張家界西線景點推介 探尋湘西山水風情
由香港坐高鐵到湖南旅遊，除了長沙，還可以去哪裏？由本月15號起，高鐵張家界西線將正式開通，沿途新增6個站點，包括鼎鼎大名的張家界和如詩如畫的鳳凰古城，方便大家一站式遊歷湘西地區的秀麗風景。
到底這條全新長途線有甚麽站點？車程多長？沿途有哪些值得遊覽的景點？
高鐵張家界西線6.15開通 全程6.5小時
高鐵全新張家界西線將於6月15日正式開通，增設6個新站點，全程路線為：香港西九龍－深圳北－虎門－廣州南－郴州西－衡陽東－邵陽－洞口－懷化南－鳳凰古城－吉首東－張家界西。
關車票於2024年6月1日起發售，目前，每天共2趟列車行駛張家界西線（來回各一趟），車程大約6個半小時。
張家界西線｜山水畫廊篇：衡陽衡山 邵陽崀山
除了為人熟悉的張家界和鳳凰古城外，其實張家界西沿線也擁有許多特色景點，涵蓋自然風景和水鄉古鎮，讓大家感受別致的湘西風情。
如果想近距離欣賞震撼的山水美景，衡陽衡山和邵陽崀（粵音同「浪」）山，相信會是你的不二之選！
五嶽之一的「南嶽」衡山，坐落於衡陽市南嶽區，環山共有200多處宗教建築，自古便是道教、佛教聖地。衡山風景區主要以最高峰祝融峰為中心，坐擁南嶽古鎮、藏經殿、水簾洞、祝融峰、方廣寺等名勝。
衡山巍峨壯麗，終年翠綠，其「麻姑仙境之幽，穿岩詩林之趣，龍鳳飛瀑之雄，禹王古城之古」，是最具代表的「新四景」。
崀山位於邵陽市新寧縣，是一座名符其實的天然丹霞地貌博物館，集山、水、林、洞於一身，擁有獨樹一幟的地質結構，以世界奇觀「崀山六絕」聞名中外。
其中，八角寨是崀山最具代表的景區，因山峰有8個翹角而得名，這裏的丹霞地貌範圍足足有40平方公里！一眼望去，盡是綿延山脈和峽谷，重巒曡嶂，震撼的山色被譽為「中國丹霞之魂」。
張家界西線｜煙雨水鄉篇：地筍苗寨 茶峒古鎮
張家界西線的第二大看點，是充滿少數民族特色的村寨，這裏給大家推薦2個沿線景點，分別是地筍苗寨和茶峒古鎮。
地筍苗寨坐落於懷化靖州地筍村，這裏地理海拔較低，氣候清涼，環境自然幽靜，林木葱鬱，是一處理想的天然「氧吧」。
作為中國苗族5大分支之「花衣苗」的聚居地，地筍苗寨擁有許多具有苗族特色的建築，像是別致的吊腳樓、風雨橋、鼓樓等，古韻盎然。同時，這裏也是國家級非遺「苗族歌鼟」的主要傳承地，享有「中國原生態多聲部民歌活化石」之譽，獨特的音樂文化氣息，令人向往。
鄰近吉首的茶峒古鎮，這個名字看起來可能有些陌生，但如果説它其實就是沈從文筆下「邊城」的原型，相信大家就再熟悉不過了。
茶峒古鎮位於花垣縣，與貴州鬆桃縣的迓駕鎮、重慶秀山縣的洪安鎮接壤，可謂「一腳踏三省」，是湘西四大名鎮之一。
遊走於茶峒古鎮内，隨處都能感受沈從文在《邊城》中所描寫的優美景色和淳樸風情，吊腳樓、風雨橋、渡口、河街......構成了小鎮獨特的古樸氣韻，清淨閒適，如詩如畫。
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