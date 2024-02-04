內地不孕婦聽神婆偏方｢吃流產胎水餃｣　親手將3孩絞成肉碎日吞3粒

內地1名女子因無法懷孕，已經持續5至6年的時間，某天她竟然聽信神婆的偏方，吃起了人肉水餃，山東省網紅婦產科醫生「竇阿姨」在得知這件事後，便無奈地直搖頭。



竇阿姨近日在影片裏分享這宗案例，1名女子婚後5、6年因輸卵管堵塞都懷不了孕，某天竟然聽信神婆的偏方，說吃小孩就會有小孩，將別人懷孕兩個月就流產的胎兒製成水餃，吞下肚後就會有小孩。

竇阿姨分享一宗不孕婦人吃流產胎的案例。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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神婆要女子將孩子製成水餃，每天3粒、要連吃7天，不過她不敢拿菜刀將孩子剁碎，「我用絞肉機絞，絞絞再摻上一點肉。把它攪成一塊。」她透露自己吃了身體也出現不舒服，至今已經吃掉3個孩子了。

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竇阿姨聽聞此消息後相當無奈，怒批女子的無知，並告知對方雙側輸卵管都堵得死死的，因為要優先處理這個問題才是，而非跑去吃小孩。

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