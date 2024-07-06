26歲女瑞幸咖啡求職遭拒　理由竟是「年紀大」？律師：店舖或違法

內地一名26歲女子到瑞幸咖啡應聘，竟然被以「年紀大」為由被拒，事件引發廣泛關注。對此，瑞幸咖啡總部回應稱「沒有年齡要求的具體通知」。



瑞幸咖啡。（視覺中國）

綜合內媒報道，一名女子近日在社交媒體發文稱，自己到廣東惠州一間瑞幸咖啡面試時被問及年齡，店長得知自己26歲後，便稱「人工超出預算」，並且需要年輕有活力的人，害怕和她對話有代溝。

該女子表示，自己面試之前，店長根本未有提前告知有年齡限制，「浪費我的時間和精力，這麽不尊重人，你想招00後就招唄，有必要說別人26歲老嗎？真的很心寒，希望瑞幸咖啡招聘時能公平對待每一個求職者，不要用年齡、性別這些無關的東西來評價一個人。」

事件引發廣泛關注後，涉事店舖表示，「門店不是直營店所以招聘要求是自己訂的，年齡限制18-25歲之，間並沒有什麽特別的含義。」瑞幸咖啡總部客服工作人員則表示，「總部沒有年齡要求的具體通知」。

內地一名26歲女子到瑞幸咖啡應聘，竟然被以「年紀大」為由被拒。（網上圖片）

據內地律師介紹，按照規定，用人單位在招用人員時，基於地域、性別等與「工作內在要求」無必然聯繫的因素，對勞動者進行無正當理由的差別對待的，構成就業歧視，勞動者以平等就業權受到侵害，請求用人單位承擔相應法律責任的，人民法院應予支持。

網民點睇：

「瑞幸請你搞清楚什麽年齡段是你的消費主體。」

「因為年齡小的比較聽話，工資又開的低還不敢說。」

「投訴是對的，起訴都行，這個要求並不屬於這個崗位的硬性條件。」

「不用一個應聘者有很多表達方式的，這麽說話就活該被投訴。」

「現在這個社會已經卷到這個地步了嗎？26歲已經年紀大了。」

