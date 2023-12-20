泰國瑞幸向中國瑞幸索賠100億泰銖　賠償訴訟經濟損失

瑞幸咖啡（luckin coffee）早前控告泰國同名咖啡店侵權敗訴，據當地傳媒報道，泰國瑞幸母公司泰國皇家50R集團已向法院正式提出訴訟，要求法庭判決中國瑞幸咖啡賠償經濟損失100億泰銖（折合約22億港元），法院已立案受理。



控告書內容顯示，泰國皇家50R集團在2020年時就已經向泰國商務部合法注冊瑞幸商標，且一切都依照泰國法律規則和程序辦理，並獲准使用該商標經營銷售茶和咖啡等飲料的咖啡店業務，中國瑞幸咖啡卻向中央知識產權和國際貿易法院提出違反事實真相的訴訟，指控50R集團惡意注冊商標，對此初級法庭判決被告敗訴。但50R集團認為判決不公，向法庭提交反駁，且已在今年12月1日獲得勝訴。

泰國皇家50R集團表示，早期在法庭還沒做最終判決時，中國瑞幸就已多次強迫原告停止使用該商標，並且多次強制扣押對方的財產，造成其受到嚴重的經濟損失，集團為打官司花費大量費用，對此要求法庭判決中國瑞幸咖啡給予總計100億泰銖的賠償。

據此前報道，去年1月有網民爆料稱，泰國瑞幸咖啡店的裝修、Logo、咖啡杯、手提袋等設計與中國瑞幸咖啡店極為相似，只是Logo中的小鹿圖像左右翻轉。瑞幸咖啡其後闢謠在泰國開店，並將「泰國瑞幸」告上法庭。近日，該商標侵權案判決出爐，中國瑞幸最終敗訴收場。