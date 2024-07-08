洞庭湖決堤｜解放軍南部戰區空軍700多人支援岳陽抗洪

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖決堤後，解放軍南部戰區空軍逾700人支援岳陽抗洪。



據《新華社》報道，南部戰區空軍7月7日晚間出動700餘名士兵、46台車輛，連夜趕赴湖南省岳陽市執行抗洪搶險任務。當天下午4時，任務部隊根據預先號令完成行前準備。

南部戰區空軍7月7日晚間出動700餘名士兵、46台車輛，連夜趕赴湖南省岳陽市執行抗洪搶險任務。（央視軍事）

晚上8時許，航空兵某師560餘名士兵攜運輸車、救護車等各型車輛34台套，航空兵某旅200餘名士兵，攜運輸車、救護車、搶修車等12台，以及兩套野戰給養單元，分別從駐地出發，以公路機動方式向指定地域開進。

按照部署，任務部隊預計在8日凌晨前抵達指定地域。航空兵某師在岳陽市岳陽縣麻塘垸和岳陽市岳陽縣中洲垸執行巡視堤防任務，航空兵某旅在岳陽市君山區執行巡堤固壩、恢復生產生活等任務。

洞庭湖一線堤防本月5日下午4時許發生管湧險情，下午5時48分緊急封堵失敗，導致堤壩決堤。管湧常見於洞庭湖區，是指在汛期高水位情況下，堤防背水側發生「流土」和「潛蝕」。

洞庭湖決堤後，一線堤防正進行封堵合龍工作。據央視新聞報道，截至8日早上8時，洞庭湖決口累計實現封堵135.5米。目前剩餘決口距離還差90.5米，預計將在9日中午12時前完成決口封堵。

另據《澎湃新聞》報道，國家防總副總指揮、水利部部長李國英本月6日至7日率工作組深入湖南嶽陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防決口現場，指導險情處置工作。他說，要轉移並妥善安置受威脅地區群眾，抓緊完成決口封堵，加強垸區堤防防守，堅決防止發生次生災害。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

