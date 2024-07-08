棕熊偷食頭撠膠桶　青海警民聯手營救　拔桶一刻人熊雙方扭頭即跑

在青海省雜多縣昂賽鄉年都村，一隻棕熊偷吃牧民糧食期間，不慎將頭卡在膠桶內。

7月5日，當地警民聯手營救，他們將繩索綁在膠桶後，與棕熊展開一場「拔河賽」。參與救援的昂賽鄉派出所所長昂文多傑介紹，現場救援小心翼翼，人和熊都非常緊張，在膠桶拔下一刻，棕熊和救援人員均立即朝反方向奔跑。



棕熊偷食釀禍？

昂文多傑介紹，該隻成年棕熊體重有300多斤，他們到場時，棕熊蹲在地上不斷用手試圖掙脫膠桶，顯得非常無助，若不把膠桶拔走，棕熊便無法進食，只能活活餓死。

棕熊偷食牧民糧食期間，頭部卡在膠桶內。（影片截圖）

為了保證人和熊的安全，現場救援小心翼翼。經仔細研究，救援人員只能用繩索打圈，再套上膠桶後拉下，但在救援過程中，「人熊」雙方都非常緊張，救援人員不敢太靠近，棕熊又不斷後退掙扎，最終在半個多小時後，救援人員才成功將繩圈套上膠桶。

救援人員用繩索打圈套上膠桶。（影片截圖）

救援人員用繩索打圈套上膠桶。（影片截圖）

繩圈套牢後，現場民警、牧民等協力拉住繩索與棕熊展開一場「拔河賽」，幾經辛苦下，最終將膠桶拔下。影片顯示，膠桶被拔出一刻，棕熊慌亂地折返逃跑，現場民警和村民也立即朝反方向奔跑。

現場民警、牧民等協力拉住繩索，與棕熊展開一場「拔河賽」。（影片截圖）

現場民警、牧民等協力拉住繩索，與棕熊展開一場「拔河賽」。（影片截圖）

棕熊時常侵擾牧民

生態管護員羅軍介紹，7月4日晚上，有3隻棕熊到牧民的帳篷偷吃糧食，結果其中一隻棕熊的頭部卡在膠桶內，另外2隻偷食後成功逃脫。

幾經辛苦下，現場民警、牧民最終將膠桶拔下。（影片截圖）

膠桶被拔出一刻，棕熊慌亂地折返逃跑，現場民警和村民也立即朝反方向奔跑。（影片截圖）

膠桶被拔出一刻，棕熊慌亂地折返逃跑，現場民警和村民也立即朝反方向奔跑。（影片截圖）

他介紹，在結束冬眠後，春夏以來是棕熊活動高發期，棕熊經常出現在牧場，時常侵擾牧民的帳篷和採挖蟲草的營地。幾天前，前述3隻棕熊偷入牧民的牛圈，咬死10多隻小牦牛。昂文多傑亦稱，今年以來，派出所已經接到4宗棕熊侵擾當地牧民的報案。

國家林草局網站介紹，棕熊是國家二級保護野生動物，也是陸地上食肉目體型最大的哺乳動物之一，具有很強的攻擊性。