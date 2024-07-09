上海COCO店員被爆做果茶時把最甜西瓜心先吃掉　網民：真懂吃啊

近日，有網民發影片稱，上海一家Co​​Co都可奶茶店員工在做果飲時，一邊徒手切西瓜，一邊吃掉最甜的瓜心，再拿剩下的部分給顧客做水果茶。不過由於近期內地爆發「罐車卸完煤油未清洗裝食用油」的巨大爭議，許多網民則認為相比之下Co​​Co的情節輕許多，亦有網民質疑是否是為了蓋住油罐車的新聞。



網傳影片顯示，廚房一名女員工戴著帽子和口罩正在切西瓜，但口罩佩戴並不合規矩，此外該女員工也沒有戴手套，櫃檯上還放了一個CoCo都可的塑膠杯。影片中，該店員切西瓜時連續多次將西瓜心切下吃掉，隨後將剩餘的西瓜切塊裝入盒中。

7月8日，新京報記者跟隨上海閔行區市場監督管理局浦江所執法人員突擊檢查涉事門店，值班店長熊彩鑫稱此事屬實，已經上報給公司。他指出，「員工在上班期間是不允許偷吃水果的，這個事情發生在7月2日晚上21時許，我也是事發後第二天，有媒體記者打電話來門店詢問才知道」。公司已對該員工做停職處理，待培訓考試合格後方可重新上崗。

熊店長出示了一份公司守則，其中在「員工飲用飲品」條例中第一條為「門市員工在上班時間內，除了用牛奶類、乳酸菌類、酒類、新鮮水果製作飲品外，其他飲品皆可無限暢飲」。

上海市閔行區市場監管局浦江所副所長唐群燁則稱，經現場檢查，店內整體衛生狀況較好，員工健康證件齊全，規範佩戴工作帽及口罩，索證索票齊全。現場發現，該店有公司總部統一製作的「日管控」表格，但內容較為簡單，未能涵蓋全部食品安全風險點，且食品安全管理員人員自查流於形式，檢查記錄均是「無問題」 。

不過對於此事件，許多網民懷疑是為了掩蓋油罐車的相關爭議，更有網民諷刺地說，「就算她的口水也比工業油乾淨，人家還有健康證呢?」、「先嚐嚐有沒有變質，還挺好，至少說明西瓜沒毒，先管管食用油的問題吧!」

網民點睇：

員工你是懂如何對自己好的哈哈哈哈哈哈哈，西瓜心也不可能保證每杯裡面都有，總有人的飲品裡面是西瓜邊！

食用油都這麼不安全了西瓜吃掉個瓜心怎麼了我現在都不知道吃什麼油?

說實話這個不是什麼大事吧，好歹證明人家確實用了新鮮的水果。

食用油的問題更嚴重吧?

