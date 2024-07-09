駱駝不敵人流倒地累死？敦煌景區否認　目擊者：只是累趴了

周二（9日）淩晨，有網民在社交平台爆料稱，自己前一晚在敦煌鳴沙山月牙泉景區遊玩時發現一隻駱駝倒在地上，動彈不得，疑似累死，引發廣泛關注。對此，鳴沙山月牙泉景區否認發生駱駝累死的情況。另外一名聲稱事發時在現場的網民表示，該駱駝只是累趴了，並沒有死，後來被主人牽走。



據網民稱，事發於周一（8日）晚約9時許，當時一名身材較胖的遊客坐著駱駝陷入沙中，腿被駱駝壓住。他之後在導遊幫助下脫困，並用力踢了涉事駱駝的屁股幾腳，還牽著繩子將牠弄翻在地，而駱駝翻在斜坡上動彈不得，奄奄一息，導遊也把牠扔在一旁，「有工作人員騎摩托車來看，但後面不曉得咋處理的」。

駱駝在地上「奄奄一息」的圖片。（上游新聞）

事件引起熱議，輿論紛紛關注涉事駱駝是否真的累死了，並關注到現時景區在高峰期，因此駱駝一天要跑好多趟。也有網民表示：「昨天我也在，但看到的是後半部分，來了好幾個人把駱駝身上的東西卸了，過了一會兒有人把駱駝牽走了。我孩子的駱駝看見這個場景不往前走，工作人員把它鼻子都拽出血了，把孩子都嚇哭了。」

周二，上鳴沙山月牙泉景區一名工作人員否認發生駱駝累死的情況，並認為涉事駱駝可能只是太累了。她又指，6至9月是景區的高峰期，所以騎駱駝的人也比較多。敦煌市文體廣電和旅遊局的工作人員也證實沒有收到景區上報駱駝累死問題。另外，數名事發時在場的網民也向媒體證實駱駝的確沒有死，只是累趴了，後來就站起來被主人牽走。

工作人員表示，6至9月是景區的高峰期，所以騎駱駝的人也比較多。（上游新聞）

值得一提的是，去年7月下旬，鳴沙山月牙泉景區也曾有駱駝倒地，並痛苦哀嚎。當地之後迅速發布情況說明，解釋駱駝哀嚎並非勞累或受虐，而是受鼻牽影響所致，駱駝健康一切正常。