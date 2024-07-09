四川縣殯儀館距家僅20米　敲鑼打鼓極擾民　已選新址卻遲遲未搬？

四川達州宣漢縣居民尹先生反映，當地殯儀館距其家直線距離僅20餘米，從家中窗戶望過去，殯儀館的活動幾乎盡收眼底，且辦葬禮時人聲嘈雜，不僅敲鑼打鼓擾民，甚至會有粉塵和刺激氣味飄散四周，極大影響附近居民的日常生活。



《紅星新聞》報道，尹先生介紹，2008年與二哥各自花費50多萬元（人民幣，下同）在宣漢縣蒲江街道永安社區修建樓房；2018年，宣漢縣殯儀館搬到自家房屋堡坎下，直線距離只有20多米遠。

尹家兩兄弟房屋正對堡坎下的殯儀館。（紅星新聞）

因不堪殯儀館擾民，尹先生的兒子已在外租屋居住，二哥全家在縣城內租屋，就連自家親戚也表示不願多來走動，家中現時只有尹先生一人獨居。

殯儀館吊唁場地正對着尹先生的家。他介紹，有時一天辦幾單喪事，人多嘈雜，殯儀館開燈後自家頗受影響，葬禮上敲鑼打鼓的聲音更是一直持續到深夜，火化遺體時有氣味和煙塵飄散，也直接影響到他們兩家人。

尹先生家晚上看到殯儀館的情景。（紅星新聞）

晚上殯儀館燈火通明，人聲嘈雜。（紅星新聞）

尹先生提到，殯儀館修建時，現場施工負責人曾表示會修成封閉式，不會對其生活造成影響，但殯儀館建成後，不僅噪音擾民，火化產生的粉塵更嚴重影響其生活。

尹先生和二嫂等6人多次向宣漢縣信訪局反映相關情況。時任宣漢縣蒲江街道辦負責人提出以「安置費」方式解決安置問題，尹先生和其二哥分別按門市和房屋計算，每年分別獲約1.5萬元和2.2萬元的「安置費」，但尹先生指，最近兩年的「安置費」並未按時到賬。

宣漢縣殯儀館。（紅星新聞）

去年，尹先生在網上反映有關情況，宣漢縣民政局回覆稱，當局已於2021年9月決定將宣漢縣殯儀館搬遷，該項目已取得立項批覆，預計工期兩年。

今年7月4日，宣漢縣民政局工作人員介紹，搬遷的具體工作進度要咨詢宣漢縣殯儀館。宣漢縣殯儀館負責人表示，殯儀館確實要搬遷，目前正在走相關程序。