內地大媽「撿垃圾」月入竟可過萬 網民想加入：既能環保又能掙錢
撰文：中天新聞網
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資源回收有多好賺？大陸北京有網紅日前採訪相關業者，負責人透露平時在社區裡撿破爛的大爺大媽，月入最高可達1萬元人民幣，引發網友熱議。
據《西部決策》報導，受訪的回收企業負責人表示，「他們撿的是全品類的，比如紙、紙箱子、PET塑膠瓶、餐盒、亞克力等。餐盒大概4塊錢（人民幣）一公斤，紙箱是1塊2（人民幣）一公斤，價格是浮動的。有的大爺大媽勤快點，把這個當職業，有百分之七八十能月薪過萬，利用閒暇時間撿廢品的收入差不多有幾千元」。
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該負責人稱大爺大媽們把廢品賣到社區附近回收點，後端再由回收企業進行分揀，像餐盒可以回收製成電子電器、桌椅板凳之類的，「很多人認為餐盒就是垃圾，實際上是可回收的」。
相關話題引起網友熱烈討論，有網友開玩笑說要加入，「既能環保又能掙錢，我的第二職業有了」、「這在告訴我們，實在不行就去撿破爛」，還有網友說其實這行競爭挺激烈「能月入過萬也是辛苦錢」、「我們小區阿姨都在搶紙箱」。
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