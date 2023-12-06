吃海底撈做美甲｢鑽戒被當垃圾扔｣　女子網討公道　業者稱專人處理

知名火鍋店海底撈以「服務周到」聞名，提供免費美甲、擦皮鞋、按摩椅、兒童遊戲區等服務與設施。不過一名女子日前控訴，自己做美甲時將2枚戒指摘下，離開時忘記帶走，後來工作人員竟稱「當垃圾丟了」，讓她氣得報警處理。對此，海底撈業者回應，將與事件當事人聯絡溝通，並妥善處理。



據內媒《澎湃新聞》報道，上海一名女子12月4日發文表示，她於海底撈上海崇明萬達廣場店做美甲，被工作人員要求摘下手上的2枚戒指，放進海底撈提供的專用夾鏈袋裡。她做完美甲在店裡用餐後，忘記拿走夾鏈袋，後來返回找遺失物，工作人員卻告知「當垃圾丟了」，目前已經報警。

海底撈一直以服務優質見稱，未入座前已有擦鞋、美甲等服務。（vcg）

該名女子調出監視器畫面並且截圖，照片顯示，其中1枚戒指疑似為鑽戒，而海底撈提供的夾鏈袋上，也印有「記得帶走我喔」的字樣。海底撈業者4日對外說明，稱公司會有專人與事件當事人聯絡溝通並妥善處理，之後也會將此事向門市負責人反映，取得回覆。

而關於責任追究，內地律師易旭表示，如果女子按照工作人員提供美甲服務時的要求，將戒指放入海底撈專用的袋子裡，並且袋子上有明確的提醒字樣，那麼海底撈應該承擔妥善保管顧客物品的責任。如果戒指被扔掉，就意味著海底撈沒有履行所承諾的保管責任，因此這名女子有權透過法律途徑來維護自己的權益，向對方求償，不過具體的情況仍需要進一步的調查和確認。

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事件曝光後引起網絡關注，微博網民指出，「如果看監控確實被扔掉，那估計也只能認了貴重物品看管不當」、「這種商家有多大責任？應該主要是顧客的吧，除非有證據證明服務員或商家有盜竊行為」、「先查一下相關監控，看是真扔了還是被人偷偷留下了。確實是扔了的話，既然是店裡提供的專用放物品袋子，直接當垃圾扔掉，店方應該承擔相當的責任」。

不過也有人質疑是否是碰瓷事件，認為「前提得真的有戒指，而不是空口碰瓷」、「如果裝在這種專用塑膠袋內，被當作垃圾扔掉的可能性就不大了」。