13歲尿毒症男孩深夜撿廢品　受訪稱：我已經沒有家了　惹網民鼻酸

日前一名13歲尿毒症晚期男孩深夜撿廢品影片在內地瘋傳，已突破百萬次點閱。據了解，男孩天生只有一個腎臟，被查出尿毒症晚期，和同樣有尿毒症的伯伯一同住在在醫院裏。據了解，男孩住在河南濮陽，6歲時父親去世，母親也離開了家，面對熱心人的關心，他直白地說「我已經沒有家了」，令不少網民感到鼻酸。



不過對於熱心人士的關心，男孩反而安慰他們，「我就哭了一會，你也不用傷心」。對於拍攝者詢問，會不會想要跟其他小朋友一起玩，他則回應稱，「想，但我好像已經沒有這個機會了」，他說他現在的心願是把尿毒症治好。



小男孩透露，他和65歲的大爺（伯伯）住在醫院，兩人都是尿毒症且都是五保戶，每個月可以領到600元的津貼，但兩人治療尿毒症做的透析一個月就要300元。小男孩則樂觀地說，「我和大爺出去撿撿廢品應該就夠了」，但當問起他一天的收入，他則說可能十元都不到。

對於母親的離開，小男孩則表示理解，「她有癲癇症，自己也不能照顧自己」，看到拍攝者忍不住落淚感傷，小男孩反倒安慰起他，「（以前）我就哭了一會，你也不用傷心。」

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據了解，所謂五保戶是指在農村地區實施的一種社會保障制度。「五保」是指對符合條件的供養對象提供保吃、保穿、保住、保醫、保葬（孤兒保教）等五項生活保障措施。

消息一出，許多網民都在詢問正規的捐款渠道，希望能幫助這個男孩和他的大爺。另外也有網民質疑為什麼醫保沒辦法幫助這個小男孩，更有網民稱希望政府能多介入給予幫助，「個人問題就是社會問題，希望政府能介入干預。」

網民點睇：

在兒童醫院腎科病房見過很多小孩子，交流的印象中大多數都是外地來上海住院，但平時卻也沒有機會去其他地方旅遊，甚至可能在上海看過幾次病卻沒機會去一次動物園。至少他們還有爸爸媽媽，沒有放棄孩子，「我一直為自己沒有鞋子哭泣，直到看到有人沒有腳。」

怎麽沒有捐款賬號啊，太可憐的小朋友了[淚]我們成年人長大工作賺錢不就是想讓小朋友健康快樂的長大嗎？哪怕不是自己的孩子。

真正需要救助的小朋友…希望媒體報道出來的同時能提供有效的捐款管道，相信很多人都願意施以援手。

