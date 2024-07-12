流浪橘貓遭有心人綁架　享受家庭溫暖僅4天便淪陷：幸福得來不易

網友在去便利店的路上遇到了一隻非常友好的橘貓，牠任人摸肚子和屁股，都不生氣。



在rua貓的過程中，網友注意到牠似乎並沒有絕育，於是決定在牠發情之前將牠拐走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪橘貓身上沒有晶片（youtube@sanmonach）

出乎意料，好脾氣的貓貓在被綁架後特別害怕，不僅嚇得流口水還驚聲尖叫。

網友暗道不好，就怕這貓不適應有家的生活。

沒想到，貓的表現出乎意料。

第一天：去醫院，弱小可憐無助…

剛來家時（youtube@sanmonach）

第二天：已經開始對兩腳獸上頭，不僅被撫摸時會發出咕嚕聲，剪指甲也不抗拒！

第二天已放下戒心（youtube@sanmonach）

第三天：第一次洗澡，有丟丟煩，但很平靜，甚至願意被吹風。

已開始討摸（youtube@sanmonach）

第四天：小貓已經完全淪陷了，在新家瘋狂露肚皮撒嬌，求鏟屎官撫摸。

翻開肚子讓你看（youtube@sanmonach）

…六天後，完全是隻家貓了，一點流浪貓的影子都看不到哈哈哈…

已乖乖待在你懷裏（youtube@sanmonach）

感覺這隻小橘的救助過程，對於每一個想綁流浪貓回家的人來說，都是夢想中的存在~哈哈哈~

橘貓用了7天時間，已完全把自己當成家中一份子：

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怎麼就這麼乖啊！我家貓說是演的！

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