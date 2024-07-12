流浪橘貓遭有心人綁架 享受家庭溫暖僅4天便淪陷：幸福得來不易
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友在去便利店的路上遇到了一隻非常友好的橘貓，牠任人摸肚子和屁股，都不生氣。
在rua貓的過程中，網友注意到牠似乎並沒有絕育，於是決定在牠發情之前將牠拐走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
出乎意料，好脾氣的貓貓在被綁架後特別害怕，不僅嚇得流口水還驚聲尖叫。
網友暗道不好，就怕這貓不適應有家的生活。
沒想到，貓的表現出乎意料。
第一天：去醫院，弱小可憐無助…
第二天：已經開始對兩腳獸上頭，不僅被撫摸時會發出咕嚕聲，剪指甲也不抗拒！
第三天：第一次洗澡，有丟丟煩，但很平靜，甚至願意被吹風。
第四天：小貓已經完全淪陷了，在新家瘋狂露肚皮撒嬌，求鏟屎官撫摸。
…六天後，完全是隻家貓了，一點流浪貓的影子都看不到哈哈哈…
感覺這隻小橘的救助過程，對於每一個想綁流浪貓回家的人來說，都是夢想中的存在~哈哈哈~
橘貓用了7天時間，已完全把自己當成家中一份子：
+5
怎麼就這麼乖啊！我家貓說是演的！
延伸閱讀：小貓天生前腿畸形卻從不放棄 被愛包圍的牠活出奇蹟：要茁壯成長（點擊連結看全文）
+4
12歲愛笑老貓兩年兩度被退養 牠笑對命運最終敲響幸福巨鐘摸黑去廁所時總擔心踩到貓咪 漫畫家畫出貓奴趣事：毛茸茸VS拖鞋開冷氣後貓咪秒藏身這位置 鏟屎官很是擔心 你家貓咪喜歡空調？流浪貓咪兄弟飄泊多年 小區內暖心女子這樣做 兩貓生從此不一樣捕鼠高手貓成店裏特殊員工 工作就是睡覺、吹風扇、討摸盡享福利攝影師與三花貓的命運邂逅 一拍即合秒撒嬌纏上不放：即時淪陷街頭小霸王貓咪被收養 1個月後變無敵黏人精 網民：是被愛感化
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】