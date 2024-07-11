俄羅斯人逼爆三亞　店舖紛紛換中俄雙語標識　中醫理療成大熱項目

坐落於南海之濱的海南三亞，憑藉優美的自然景觀和豐富的海上運動項目吸引眾多遊客前往。不過，原本以東北人、新疆人為主的遊客群體，近來卻經歷了新的「人口大遷徙」，不少人都戲稱三亞已經變成俄羅斯人的「第二故鄉」。



不少人都戲稱三亞已經變成俄羅斯人的「第二故鄉」。（網上圖片）

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據內媒報道，俄羅斯人擠爆三亞的話題近日登上微博熱搜，不少遊客落地三亞後就發現被俄羅斯人「包圍」，如今三亞的各大景區、餐廳及商業街區，俄羅斯遊客的身影隨處可見。

除此之外，三亞的商舖亦重新「包裝」以迎接俄羅斯遊客，從藥店到家居到餐館再到茶館，不少店舖的牌匾都換上了中俄雙語，而店舖貨架上的商品標籤也貼有俄文註釋。

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這一現象除了三亞得天獨厚的自然風光之外，還和俄羅斯遊客對中醫理療的熱愛相關。在社交媒體上，不難看到俄羅斯家庭在三亞體驗足底按摩、針灸等中醫理療項目的畫面。

據早前有關調查顯示，八成的俄羅斯遊客在三亞都體驗過中醫治療和保健，或是因為西伯利亞的自然療法與中醫理念相似。

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還有俄羅斯的Up主驚嘆，三亞的海灘比斯里蘭卡好，但不少中國人卻只是沿着海灘走，讓海水弄濕他們的腳，僅此而已。

網民點睇：

「俄羅斯遊客怎麽不去日韓？」

「北地人對於南方的喜愛是天生的。」

「估計是東北老鐵宣傳的好，聽了東北老鐵的。」

「這些是俄羅斯有錢人，是不是來躲避兵役啊？」

「俄羅斯人來三亞，很可能和東北人去三亞是一樣的，對於溫暖的執着。」

「海南有3萬平方公里，除三亞外，其他城市也可以開發出來嘛，不要都湧向三亞。」

