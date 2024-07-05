解放軍運20運輸機空降莫斯科　外媒關注中國是否軍援俄羅斯

外媒報道，解放軍一架尾號20248的運20戰略運輸機6月29日降落在俄羅斯莫斯科機場，任務不明，截至目前尚未有官方聲明。



運20代號鯤鵬，是中航工業研發的重型遠程戰略軍用運輸機，專為重型運輸而設計，可以運載大量軍事裝備和人員。（視覺中國）

西方專門報道軍事新聞網站「防衛部落格」（Defense Blog）4日報道，根據FlightRadar24網站公布的詳細飛行紀錄，解放軍一架尾號20248的運20戰略運輸機6月29日降落在俄羅斯莫斯科機場，飛行途經阿爾泰斯基邊疆區、秋明州、葉卡捷琳堡和喀山等地區。

報道指稱，有關運20降落在俄羅斯，目前並沒有官方聲明。

FlightRadar24網站看到編號20248的運20，飛抵莫斯科。（FlightRadar24）

報道表示，儘管目前沒有直接證據顯示，中國直接向俄羅斯提供軍事物資，研判西方不會有明顯的制裁動作，但運20降落在俄羅斯已引起了中國是否開始軍援俄羅斯的擔憂。

對於中俄關係與雙邊軍接觸，報道指稱，俄羅斯透過向中國兵器工業集團訂購其生產的「沙漠穿越1000-3型」（Desertcross 1000-3）全地形越野車，形同中國以「擦邊球」的方式，向莫斯科提供模稜兩可的軍民兩用裝備。據悉俄羅斯已訂購1500輛該型越野車，目前已交付500輛，同時該批車輛據報已完成武裝化、安裝機槍，擔任反無人機的簡易防空作戰。