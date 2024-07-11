今生修煉贖前世罪孽？上海女高生遭｢轉世菩薩｣PUA7年　詐騙284萬

7月11日，內媒《上觀新聞》報道一宗詐騙案，一名女生在2016年讀高中時結識「轉世菩薩」，遭對方「PUA」（Pick-Up Artist）7年，期間還被拍色情影片，變賣家中房產損失超百萬，甚至差點被賣至緬北。



據報道，2016年，還在讀高中的小星（化名）通過網絡聊天遇到了自稱「文殊菩薩」轉世的薛某。從此之後，小星被薛某通過精神控制，在身體、精神和經濟上遭受了巨大傷害。

小星回憶，起初她只是認為對方擅長所謂「玄學」，能以占卜等方式解答自己在日常生活中遇到的一些難題。便對薛某很是崇拜，常按對方要求寄一些零食以示謝意。不想一段時間後，薛某表示之所以「能掐會算」，是因自己為「文殊菩薩轉世」，手握現實世界的「劇本」，能知道很多事情。

文殊菩薩像。（網絡資料圖）

不滿足於零食的薛某，開始聲稱自己前世生活在高維度世界，而小星則生活在低維度世界，前世她不圖名利為幫助小星付出了很多金錢和心血，所以小星今生需要還上輩子欠薛某的債。

此後直至2018年下半年，薛某開始向小星索要錢款，表示這就是小星還債的方式，如果不服從，小星之後的生活就會不斷倒霉。彼時，小星心智尚未成熟，對薛某的說辭深信不疑，並全部應允，共計給出幾萬元。

從2019年下半年開始，薛某要求小星每月給她1萬元（人民幣，下同），後續甚至發展為每日要3000到5000元。此外，小星還幫薛某清空線上購物車，為其各項日常開支買單。薛某還定下規矩，如若小星不能按時轉賬或沒有完成她要求的其他任務，就要接受相應的「懲罰」。

有時，小星僅因為穿錯一件衣服、沒有選對薛某想吃的外賣或說錯一句話，就會被辱罵、體罰，甚至被拍下不雅視頻，而薛某則將這些人格侮辱都美化為小星必須接受的「修煉」。為滿足薛某無休無止的物質需求，小星不僅中斷留學，將學費及生活費都轉給薛某，還以學業需要為由，還讓家里人賣掉了一套房子。

江西景德鎮中國陶瓷博物館內展出的「沉思羅漢」，因「看破不說破」及其「無語」的表情，被網民稱為「無語菩薩」，且製作成各種表情包。

為讓小星持續供養自己，薛某要求小星學做直播，並派出一員「神將」馮某來指導小星操作。為了讓小星取得「進步」，提升「修煉」效果，2023年9月，失業的馮某想去小星所在的城市尋找其他發展機會，薛某便讓馮某去對小星進行「面授」，同時也方便薛某監視小星，讓其不能擺脫控制。

變本加厲的薛某甚至安排好路線，想讓小星偷渡到緬北做電訊詐騙，為她賺到更多的錢。這時馮某卻反對，她擔心把小星送過去會鬧出人命，二人由此產生分歧。

因擔心小星真的會去緬北，馮某選擇向小星揭穿薛某的謊言，表示「轉世」「修煉」都是騙人話術。已被精神控制長達7年的小星不願相信，馮某只好找來小星的家人一起勸解，小星才終於醒悟。今年2月，擺脫精神控制的小星選擇報警。

近日，上海市松江區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對薛某提起公訴。薛某責罵、毆打小星，對小星造成故意傷害的犯罪情節已另案處理。

檢察官認為，小星認識薛某時還是心智尚不成熟的未成年人，薛某作為年長其十余歲的成年人，利用在占卜、算命等方面的興趣對被害人灌輸自己的思想長達7年，使小星陷入薛某編造的所謂「今生修煉以贖清前世罪孽」的謊言中，並基於這種觀念認為其應當服從薛某，包括給她錢款、接受她的懲罰。經查，薛某讓小星按照其要求交付錢款共計人民幣284萬余元，這些錢款都被薛某用於個人消費、購物。